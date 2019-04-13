韓國瑜抵達洛杉磯，在機場接機的韓粉陷入瘋狂。（林宏聰攝）

波士頓僑胞自製標語，力拱韓國瑜選總統。（林宏聰攝）

「韓流」席捲了全台灣以及全世界的華人。連美國都感到好奇，特邀請韓國瑜到美國哈佛大學及史坦佛大學交流演講，想研究個中的原由。從1124選戰開始，韓國瑜市長「拚經濟」的宣誓與當選後的實踐努力，讓高雄甚至全台灣的人們都看到了一線曙光，感動了無數人心也造成了全台各地的氣勢。回憶造勢場的數萬甚至十數萬群眾的呼喊，仍在耳際激盪。最教人忍不住熱淚盈眶的場景，應該是看到久未曾見到的青天白日滿地紅國旗旗海的揮舞飛揚。

韓國瑜在高雄市推動經濟，特別請來老一輩的影歌星，名作家代言。甚至還有辦起了70年代的歌廳秀。為什麼要找老一輩的知名人士來作代言人呢？人們為何都變得如此「愛國」了？都說是「民心思變」。但這樣的「復古」行為，不如說是一種「民心思念」。原來，韓國瑜除了自身的努力與實事求是的性格外，也用他敏銳的觀察力，洞察到多年來，人們的痛苦以及內心深處的思念之情。將它發動了起來。這應該就是「韓流」的起因了。

人們究竟思念著甚麼？懷念著甚麼呢？現今受「教改」「愚民化」和「意識形態化」教育的年輕人，恐怕不會瞭解那段光輝燦爛的美好時光是何情境。是多麼的令人懷念。那是在兩位蔣總統領導的時期。是台灣由貧窮落後，但經過大家克服萬難，努力奮鬥，終至一片欣欣向榮，錢淹腳目的時代。當時，年輕人踏出校門，迎接他們的是一片充滿光明希望的前程。國家已為他們鋪好了一條康莊大道。除了提供學子們良好的教育，學得一技之長。也為國內外投資者準備好了「人力資源」。政府還為投資者準備了充足的電力，水供應，還有土地。再加以配合了優惠的財稅政策。資金不足之處，甚至國民黨還投入黨產資金。輔導幫助年輕人創業或就業。年輕人都有機會隨各自的志趣去發展。記得小時候，課本底頁常有兩行字：「作一個活活潑潑的好學生，成一個堂堂正正的中國人」。那個時代，人們是堂堂正正抬頭挺胸充滿自信的。台灣人提著手提箱，帶著產品，行銷全世界。在世界各地都可見到「台灣製造」的產品。真的是「東西賣得出去，錢進得來」。

那時候的台灣，沒有藍綠或分裂族群的惡鬥。有國軍的守護，大陸的飛機船艦連海岸綫都不大出來。人們無後顧之憂，大家專心拚經濟，改善生活。台灣可以說是一片「安居樂業」的樂土。雖然海峽兩岸軍事對峙，但兩岸的人民還有全世界的華人都説自己是「中國人」。而兩岸的人們，在兩種不同的政治制度下，也都互相以「同胞」相稱。

本人有幸，趕上了這段美好時光。當時我們年輕人，離開學校，工作個三，五年，可以成家，生兒育女。兩人再一同努力打拼個幾年，可以買間房子。對未來遠景充滿信心與希望。記得三十年前，那時的大學畢業生，月薪是32500。研究所畢業生，月薪是37500。這麼多年過去了，如今好像薪資並沒有甚麼增長。有些職種，反而減少了。可是，物價，房價卻增長了三到五倍。現在的年輕人立業，成家，購屋，養育子女，越來越不容易了。於是紛紛離鄉背井外飄。年輕人ㄧ出校門，眼前面臨的是一片「被糟踏」，「被欺侮」，「被壓迫」，「沒有尊嚴」等等怨聲載道。走不出去的困境，不知何去何從的徬徨。遠景越來越迷茫。大家都避談，但都擔心「這樣沉淪下去，我們的未來怎麼辦？下一代的教育要怎麼辦」？

這次選舉韓國瑜取得大勝，但到底不是中央。有許多政策無法取得中央的支持。只能先從「救經濟」開始，先解決燃眉之急的農漁產品滯銷問題。先穩住庶民經濟，讓農漁民，攤商，觀光業者的生活有所改善，再圖較大的投資。三個多月來，韓國瑜的努力成果，大家都有目共睹。

中正紀念堂蔣公銅像的兩側牆上寫著我們三民主義立國精神，也是蔣公一生努力不懈的志業，「生命的意義，在創造宇宙繼起的生命。生活的目的，在增進人類全體的生活」。宇宙繼起的生命，不就是指後代子孫嗎？而增進人類全體的生活，不就是拚經濟，讓人人都過好日子嗎？再往前看，國父孫中山先生的建國理想，「人能盡其才，地能盡其利，物能盡其用，貨能暢其流」，不就是為了「拚經濟」嗎？今天身為國父孫中山先生信徒的韓市長，就是為實踐三民主義對「士農工商」的生活理想努力以赴。可惜，「拚經濟」原本應是由中央來領頭做的事，如今卻是由地方市長來拚。而中央不但不幫忙，還處處置制肘，酸言酸語。讓韓國瑜市長累得精疲力盡。看了叫人情何以堪。

環看全世界，都在拚經濟。連北韓金正恩都拚經濟了。而我們台灣的執政黨民進黨，好像是當今世界極少數（或是唯一）還在拚政治的政權。回顧歷史，當年毛澤東奪得政權後，一直在拚政治。拚鬥爭。到最後，發動了文化大革命。弄到民生凋敝，政權幾乎垮了。還好他死了。鄧小平實行改革開放，拚經濟。歷經四十年，大陸已成為世界第二大經濟體。再看台灣，毛在拚政治的同時，兩位蔣總統在拚經濟。人民安居樂業，社會欣欣向榮。不幸的是自李登輝上來，到民進黨執政，改變政策。不拚經濟而改拚政治。變成如今狀況。與大陸情況，一昇一降，完全翻轉。人們能不「民心思念」嗎？史實殷鑑不遠，當政者能不引以爲戒？

(中時電子報)