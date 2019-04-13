通霄鎮公所提供香燈腳免費住宿場所和盥洗地點。（通霄鎮公所提供）

為期10天9夜的苗栗縣通霄白沙屯媽祖進香文化活動，12日在雲林縣北港朝天宮完成「刈火」儀式後啟程回鑾，今年參加徒步進香報名人數突破5萬人大關，媽祖鑾轎又稱「粉紅超跑」16日將進入通霄鎮，鎮公所體恤香燈腳沿途勞累，首次提供免費住宿與盥洗地點，總共可提供逾500人使用。

白沙屯拱天宮指出，「香燈」隱含著薪火相傳的意義，「腳」是指參與的成員，所以台語「香燈腳」就是信徒的意思。早年農村社會信徒揹著用細繩編織的網袋，裝著進香旗、草鞋、乾糧、換洗的衣物、油紙傘及路途中焚香祭拜用的金紙線香，跟隨媽祖神轎而行，簡單素樸的造型成為香燈腳百年意象。

綿延不絕的「香燈腳」跟隨媽祖鑾轎一步一腳印回宮，場面盛大壯觀，屆時通霄鎮將人山人海，鎮長陳漢志體恤香燈腳路途勞累，與通霄國中校長羅士侃及通霄國小校長彭鴻原協調，決定攜手合作，首次提供遶境信徒免費住宿及洗澡的地方，共可容納約550人休息。

通霄鎮公所指出，16日媽祖回鑾進入通霄鎮，通霄國中東側3間教室、後山籃球場、通霄鎮演藝廳地下室、通霄國小活動中心，將從下午5點開放香燈腳住宿至隔日（17日）早上6點半；另提供通霄鎮立游泳池給遶境信眾盥洗，開放時間為16日下午5點至晚上11點，請信徒多加利用。

(中時 )