前總統陳水扁在「阿扁踹共」表示，當初是蔡總統把初選制度改成全民調，現在自己又怕全民調。若2008年之前，民進黨不要改選舉初選制度，今天蔡總統要連任，會這麼辛苦嗎？

他說，不能說人民受到影響，選民受到網軍、假新聞影響，所以就不要選舉，或說選舉要延期。

他也質疑中執委，反問，「接下來會發生什麼大事，中執委做這種決定時，若有什麼差錯，你要負什麼責任？」

陳水扁在「阿扁踹共」中指出，人民不欠民進黨，但是大家為何要支持民進黨取代國民黨永遠執政，因為我們需要一個政黨政治，政黨一定要競爭、一定要輪替，這才是真正民主的國度。

他說，現在能說民進黨現在因為長大了，拿到政權，甚至完全執政，就把創黨精神及初衷一心一意要來貫徹、實現的民主價值，「怎可能為了一個人為了想要繼續一官半職，說沒他不行，所以就要做什麼改變」。

他說，最近民進黨中執會延長已經起跑的初選時程，對外這種說法，完全違背民進黨幾十年來在台灣人民心目中民主的形象。這是比什麼都還重要的事情，讓人覺得，民進黨到底為什麼要做這樣改變，「個人有比制度還重要？個人再行，難道可以隨時或為了自己需求來變更」，特別是大家最講究的程序正義、公平正義，難道可以隨時隨便破壞。

他說，2004年連任過程中，既然要參選，當然希望能當選能連任，但參選一定要有核心價值，民主的價值就是人民最大，所以「個人再行，也沒說一定要你來當、一定要你連任這種事，總統的頭家最大，台灣住民最大，全部都要交給人民，做最後的選擇及決定，人民要選你，你會上，但有一天，人民不再選你，不讓你連任，這也是人民的選擇」。

他指出，現在還得要不惜任何批評，透過中執會通過將初選時間延期，2008年前總統選初選制度，就是三成黨員投票、七成民調，若還保留三成黨員投票，蔡總統不是說，各方面調查，在黨員有得到多數支持，那今天還需要那麼沒自信。

他說，現在取消黨員投票，改成全民調，也是蔡英文2008年上任後改變，不分區立委本來一半票選，也是蔡英文改成全由黨主席做最後指派及決定，黨員角色盡失，現在中執委、中常委也不是票選而是喬出來的，是同額競選，分一分就通過了。

他表示，民進黨追求的民主選舉，到最後這幾年，變成越來越怕選舉、怕投票，連黨職也要用喬的，這都是民主倒退走，改成全民調，現在又怕全民調，是什麼人造成，不要迷信菁英領導，個人再行，也輸眾人，人再行也輸天一畫，民主制度及初選制度絕對不能輕易破壞，不然接下來會發生什麼大事，中執委做這種決定時，若有什麼差錯，你要負什麼責任？

(中時 )