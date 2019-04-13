《大政治大爆卦─無色覺醒》選總統救台灣口號夾擊 韓流奇蹟美西再創高峰 14:072019/04/13 中時電子報 綜合報導 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 《大政治大爆卦─無色覺醒》 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 高雄市長韓國瑜美國時間12日飛抵洛杉磯，韓粉再度暴動機場！近200人守在現場等候，見他一出現，立刻聲嘶力竭高喊「韓國瑜，選總統」，並和媒體一樣全部往前衝，原先規劃好的路線全被打亂，韓國瑜在當地警方護衛下，好不容易擠上車，見韓粉熱情不退，他脫下外套，走到巴士外揮手致意，再度引發全場歡呼！ 中天新聞 直播 《大政治大爆卦─無色覺醒》帶您從不一樣的角度看政治、剖析時局。每週一至週日下午14:00，敬請鎖定中時電子報同步中天新聞52頻道的《大政治大爆卦》。 (中時電子報) #大政治大爆卦 #韓國瑜 也許您會感興趣 推薦閱讀 對照韓國瑜去年跑行程影片 這些話讓人眼眶濕 05:292019/04/09 韓國瑜提前赴美訪問 韓：獅子搏兔完成美國行 23:372019/04/09 到熱炒朝聖「香辣韓國瑜」 他吃完秒變臉 00:022019/04/10 吳敦義捧殺韓國瑜 04:102019/04/10 一圖看韓國瑜今昔人氣差異！李正皓吐真心話 09:462019/04/10 藍盡速民調 韓一返國就徵召 04:092019/04/11 勸退王金平 吳敦義最後一哩路 04:102019/04/12 影》波士頓僑宴全場高喊選總統 韓：明年1月11日台灣見！ 07:332019/04/12 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。