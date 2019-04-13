高雄市長韓國瑜美國時間12日飛抵洛杉磯，韓粉再度暴動機場！近200人守在現場等候，見他一出現，立刻聲嘶力竭高喊「韓國瑜，選總統」，並和媒體一樣全部往前衝，原先規劃好的路線全被打亂，韓國瑜在當地警方護衛下，好不容易擠上車，見韓粉熱情不退，他脫下外套，走到巴士外揮手致意，再度引發全場歡呼！

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