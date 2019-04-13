Google宣布將會在新北市建立全新辦公園區，計畫容納當前2000名台灣員工的2倍，去年更在台灣僱用300名員工，並為5000名學生提供人工智慧（AI）的相關課程。專家認為Google將台灣定位為「亞洲最重要的基地」，最主要是台灣勞動力在其他國家無法取代。

先前Google還收購台灣宏達電（hTC）智慧型手機部門的一部份，並且吸收其約2000名員工，又計畫建立新辦公區，Google目前在台灣的6個城市設有基地，打算僱用數百名新員工。專家分析台灣在很多方面對Google有利，與日本和南韓相比，台灣的勞動力和生活成本也是一個優勢。台灣的工程師月薪1000美元到2000美元不等，比其他亞洲已開發國家便宜得多，另外台灣的大學每年可以培養出1萬名資工和資訊管理的畢業生，雖然中國可以在勞動力成本方面與台灣競爭，但在保護知識產權方面，中國的風險很大。一

Google裝置與服務資深副總裁歐斯特羅（Rick Osterloh）曾說，自從去年收購宏達電部門以來，Google一直認為台灣是亞洲最大的研發中，未來台灣的PC、電子和半導體製造商將成為Google硬體的重要關鍵。

(中時電子報)