茂盛醫院與即將臨盆的知名作家女王於13日上午共同舉辦公益的「好孕講座」活動，吸引全台各地近百名粉絲前來報名參加。會中，女王分享了她在茂盛醫院歷經三次試管療程，終能成功懷孕的經驗，鼓勵求孕的婦女：只要找到對的醫師，並且勇敢邁出步伐，就有當媽媽的機會！

今年40歲的兩性座家「女王」結婚4年沒避孕也無法懷孕，因為是台中媳婦於是到台中茂盛醫院尋求不孕症權威李茂盛協助，開始試管嬰兒療程，其間打了上百針排卵針、經4次取卵、3次胚胎植入，終於等到好消息，下個月就要臨盆了。

她也將自己求子過程著作了「你比你想的更勇敢」一書，13日在「好孕講座」中與書迷分享求子的心路歷程，她說：還記得在最後一次試管後，我心想：「若沒成功就放棄吧！」沒想到李茂盛對她說：「恭喜你懷孕囉！」那一刻的心情就像三溫暖，真是難以形容。

她也說，在做試管的過程中領悟了一件事：「人生的路上，不能事事順遂，努力也不一定成功…。不要為了缺憾否定一切，或許，你的路走得比較辛苦，是為了讓你欣賞路途上的風景，讓你學會更多，讓你在得到時，會更珍惜、感恩。」，她也感謝茂盛醫院幫她圓夢。

茂盛醫院執行長李俊逸說：「看見女王能一圓當媽媽的夢想，迎接未來的幸福，就是我們當醫生最快樂、最有成就感的時候！」。他鼓勵備孕中的民眾可先做詳盡的檢查，再配合醫囑和遵照療程，懷孕的機會就會大為提升。

(中時 )