金曲歌王蕭敬騰將擔任台、法合作的VR動畫片《Gloomy Eyes》華語片演出。（HTC VIVE提供）

HTC VIVE ORIGINALS總經理劉思銘出席北京國際電影節。（HTC VIVE提供）

全球智慧型手機與虛擬實境創新設計大廠HTC VIVE，分別與蔡明亮導演合作的VR電影《家在蘭若寺》、與法國合作出品、製作的全息式VR動畫《Gloomy Eyes》，應2019北京國際電影節(BJIFF)之邀，參加北京虛擬現實單元，今天（13日）起至20日將在北京先鋒運動場院內進行亞洲首映進行為期8天的映演，同時宣布VR動畫《Gloomy Eyes》華語版將邀請金曲歌王蕭敬騰獻「聲」演出。

在今天舉行的北京國際電影節VR展映單元開幕式上，HTC VIVE ORIGINALS總經理劉思銘表示，「HTC VIVE ORIGINALS這次帶著與蔡明亮導演合作的《家在蘭若寺》參加。2年前HTC團隊VR拍攝的規格早已達標，去年我們因應電腦後製運算能力的升級，也把《家在蘭若寺》升級至8K版，這也是目前全世界最長的8K stereo影片。」

劉思銘進一步表示：「我們與法國跨國合作的VR動畫《Gloomy Eyes》完成後，接下來將著手進行華語版的內容製作，在二部曲、三部曲中，除陸續加入東方元素，豐富原VR動畫故事架構外，華語版確定將邀請歌而優則演的金曲歌王蕭敬騰參與演出，在蕭敬騰極具穿透力聲音的帶領下，將進行一場華麗的奇幻冒險。」

HTC的VIVE ORIGINALS是一個內容自製平台，劉思銘強調，未來將落實虛擬平台化和全球在地自製模式，持續在全球推出VIVE ORIGINALS的自製內容，培育世界頂尖內容製作人才，帶動VIVE Reality的內容生態鏈，透過新的科技創意豐富人類的文化生活。

據了解，VR動畫《Gloomy Eyes》有三部曲，目前完成的首部曲《The Encounter》，國際版邀請好萊塢性感男神柯林法洛獻聲演出，今年1月入選由美國影星勞勃瑞福發起的日舞影展Sundance Film Festival，三月又在 SXSW西南偏南電影節獲得VR最佳敘事獎(Best Storytelling )殊榮。

首度參與VR動畫的金球影帝柯林法洛說：「沉浸在魔法的世界中實在太難得了！這是一個完全穿越現實的美麗經驗，我從未有過這種體驗，它也帶動了我講故事的熱情。」

(旺報 )