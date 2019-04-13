國民黨基隆市黨部主委暨立委擬參選人黃希賢到場關心「暖心公園」啟用情形，與民眾熱情握手。（張穎齊攝）

國民黨基隆市黨部主委暨立委擬參選人黃希賢到場關心「暖心公園」啟用情形。（張穎齊攝）

基隆市暖暖區公所利用水源路閒置國有土地改造為「暖心公園」，於今（13）日正式啟用，成為民眾前往拍照打卡最新熱門景點。國民黨基隆市黨部主委暨立委擬參選人黃希賢到場表示，感謝區公所同仁們的用心，而基隆市還有相當多國有土地，長期閒置未能活化利用，未來將積極協調中央釋出這些土地，並配合都更讓基隆蛻變重生。

暖暖區水源路親水吊橋旁有塊國有土地，長期閒置、雜草叢生，對於當地生活環境造成很大影響，經暖暖區公所爭取內政部營建署城鎮之心工程計畫補助經費進行整建工程，將原本雜亂不堪的空地，闢建成「暖心公園」為地方營造一個休閒、遊憩的好去處。

黃希賢指出，基隆市類似這樣閒置國有土地充斥在各行政區，缺乏管理致使環境髒亂並成為地方上的治安死角，影響市容觀瞻更危及市民的安全，更重要的是這些國有土地也讓整個基隆市的城市規畫與更新嚴重卡關。

「未來將極力與中央溝通協調釋出國有地，活化利用！」黃希賢說，未來將配合都市更新計畫進行通盤檢討與規畫，從根本開始改善基隆市老舊街區景象，以及交通動線規畫、停車空間等等，讓基隆這座城市蛻變重生。

(中時 )