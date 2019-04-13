提升農產品加工流程的衛生安全，行政院農委會農業試驗所與各區農改場成立「農產加值打樣中心」，13日上午揭牌，未來將提供農產品加工的乾燥、粉碎、碾製、焙炒等製程打樣需求，幫助農民實現構想中的加工品模式。

在農試所人員與地方農會代表見證下，農試所「農產加值打樣中心」揭牌、開啟長達9個月的試營運，農試所代理所長蔡致榮指出，早期農民都自行加工農產品，因缺乏設備且製程間的衛生安全難以顧及，引發外界對加工品的疑慮，未來盼透過打樣中心的協助，建構農產品從生產到初級加工的一元化管理。

農試所農業化學組副研究員蔡淑珍說，此中心將提供農產品乾燥、粉碎、碾製與焙炒4項製程的打樣，落實農民將農產加工的藍圖，除協助農民了解成本、行銷與加工品樣態等情況，並將從中導入衛生安全製程觀念，降低加工風險。

在霧峰區栽種洋菇、草菇的溫姓農民說，以往自行乾燥菇類加工品，是採取傳統方式製作，因溫度高、容易破壞菇類營養，約3、4個月前到打樣中心嘗試製作，發現做出的乾燥菇色澤、復水效果及口感都較好。

蔡致榮強調，許多農民希望開發加工品，常常腦子裡有不少構思卻因缺乏技術而無法實現，藉由打樣中心提供場域，幫助他們將想法付之現實。

(中時 )