為增進鄉親健康，苗栗縣衛生局結合苗栗市衛生所、苗栗市公所與衛福部苗栗醫院13日在清華里活動中心舉辦「健康無價‧苗栗市民篩檢去」大型4癌及成人健康篩檢活動，部苗代理院長李永恒指出，早期發現癌前病變及早處置，5年存活率可高達9成。

部立苗栗醫院為苗栗縣唯一的公立醫院，醫療團隊推展免費4癌篩檢，經常利用夜間或假日等非上班時間，深入社區提供便利的篩檢服務，去年找出65例癌前病變個案、癌症確診19例，並協助早期治療與處理，照顧鄉親健康。

李永恒指出，癌症若能及發現、進行治療，對病況有極大的幫助，苗栗縣政府相關部門，能攜手全力推動國健署「乳癌」、「子宮頸癌」、「大腸直腸癌」、「口腔癌」4癌篩檢，相當難得。

李永恒說明，免費篩檢對象資格各有不同標準，成人健康檢查需40至64歲，每3年1次，65歲以上每年1次；而4癌篩檢包含，乳房攝影檢查（45至69歲，每2年1次）、子宮頸抹片檢查（30歲以上，每年1次）、糞便潛血檢查（50至74歲，每2年1次）、口腔黏膜檢查（30歲以上，嚼食檳榔或吸菸者，每2年1次）。

他提醒，參加篩檢民眾需攜帶健保IC卡及身分證，做「成人健康檢查」者，需在前晚11點後，禁食8小時到當天「空腹」受檢，主辦單位會提供餐點。4癌篩檢則不需空腹，諮詢服務專線：037－261920轉1113或1117。

(中時 )