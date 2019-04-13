(14:57更新最終戰況)繼上周馬來西亞公開賽冠軍戰，「世界球后」戴資穎13日與日本好手山口茜在新加坡公開賽4強再次碰頭。小戴首局似乎跑不太動，以15比21丟掉，次局卻在16比20劣勢下，神乎其技救回5個賽末點，反以24比22、21比19逆轉勝出，挺進明天的女單決賽。

這是戴資穎生涯第16次對決山口茜，包括上周大馬決賽以21比16、21比19拿下今年首冠，小戴過去對山口茜以9勝6敗稍占上風。

戴資穎逆轉獲勝後，輕拍球拍感謝觀眾支持。（badminton photo提供）

相較於上周在大馬1局未失全勝封后，小戴本周在新加坡的前3站兩度打滿3局，身體似乎有些疲憊，山口茜今天則渾身是勁，首局多次抓住小戴網前下手救球，一個箭步殺球得分，5平後山口茜打出一波8比2猛攻，首局先聲奪人。

次局小戴展開反攻，也在技術暫停取得11比7優勢。未料後段多次假動作佯攻，套路都被山口茜抓到，一次大空檔得分機會竟殺球掛網，更讓山口茜取得20比16的聽牌優勢，眼看就要讓出勝利。

然而戰局峰迴路轉，山口茜似乎近關情怯，背水一戰的小戴卻完全豁出去打，幾次小球布局後突推後場，連跑不死的山口茜都追得團團轉，尤其是19比20時，山口茜回身飛撲也救不到球，還躺在地上喘氣。小戴連救4個賽末點，丟士後再救1個，總算在22平後連拿兩分，扳平局數。

決勝局山口茜先以11比6領先，小戴在技術暫停換邊後展開反攻，多次小球布局、突推後場的打法，因為落點推得夠準，讓山口茜顧此失彼，跑動能力大打折扣，在14比17落後時連得6分聽牌。儘管山口茜救回兩個賽末點，最後仍然回擊掛網，讓小戴拿下這場歷時57分鐘的3局激戰。

戴資穎（右）獲勝後與山口茜握手致意。（badminton photo提供）

(中時電子報)