關心學生視力保健以及使用手機、網路成癮問題，台南市麻豆區港尾國小13日舉辦社區生活營親職教育活動，邀老師、學生、家長一起上「優質教養，健康上網」課程，親子共同努力，降低網路成癮的機會，講師深入淺出的講解讓親師生都受益良多。

港尾國小校長李啓榮指出，家長是教育的合夥人，學校一直很重視親職教育，也很關心E世代的孩子網路使用及視力保健的問題，特別邀請台南市大成國中主任陳鈺萍，也是台南市健康與體育輔導團輔導員分享「優質教養，健康上網」的主題，讓大家一起來關心使用手機、網路衍生的問題。

陳鈺萍表示，對網路使用的影響及網路成癮的辨識，可從健康風險是否增加、親密關係是否變差、網路霸凌風險是否提高等方面來判定，不同的教養態度會造成不同的影響，親子間可藉由追求愉悅感、成就感、意義感、歸屬感的高四感生活，以降低網路成癮的機會。

活動結束後，來聽課的家長紛紛感謝學校經常辦理親職教育活動，讓家長和孩子一起成長，其中家長陳小姐說，學校很用心，在假日舉辦這麼優質的活動，讓大家有個好去處。3年級的陳安慶同學則說，聽演講好有趣，又有獎品可以拿；5年級的楊光宸也說，聽了演講後，會和媽媽討論手機使用的時間。

(中時 )