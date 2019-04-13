打造臺中成為「運動城市」，臺中市政府運動局13日舉辦「第44屆萬人健行」活動，吸引上萬民眾響應，許多人帶著孩子參加，現場熱鬧滾滾。位於會場旁的中臺科技大學也同步舉辦「行動柑仔店」活動，師生們以活動展現社區關懷與服務力。

13日一大早，上萬民眾湧入大坑風景區參加健行，臺中市副市長楊瓊瓔、維他露集團董事長邵瑋霖也陪同走出健康第一步，健行隊伍綿延數公里，一路從中臺科技大學沿祥龍橋、環翠山莊等、最後走回中臺科大，步行約7公里。

楊瓊瓔表示，臺中市持續推動運動健康理念，致力打造「運動城市」，根據教育部體育署調查，去年臺中有規律運動的人口約占人口比例3成3，可見臺中市運動風氣盛行，未來市府將舉辦各類體育活動、建置運動場館並培育人才，持續推動運動習慣。

配合健行活動，中臺科大社區服務行動柑仔店也結合校內14系學會、4處室，在現場開設「健康優活」、「動手動腦活化大腦」及「口腔學堂」、「食安青年軍」等服務活動，校長李勝隆指出，柑仔店是本於在地連結、從服務中反饋的宗旨，盼善盡大學社會責任。

(中時 )