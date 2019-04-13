何猷君回應有私生子傳聞。（圖／翻攝自何猷君MarioHo微博）

BY2關鍵字上了微博熱搜。（圖／翻攝自新浪微博）

BY2也回應生子傳聞。（圖／翻攝自by2girl微博）

澳門賭王何鴻燊四房兒子何猷君人帥學歷高，昔日傳出最轟動的緋聞便是與雙胞胎女團BY2妹妹Yumi熱戀，但兩人2015年便宣告分手，多年來兩人有私生子傳聞不斷，今何猷君與現任女友奚夢瑤傳有喜，又使男方與Yumi過去這段感情被熱議，對此，何猷君稍早再開腔，要網友帶孩子來跟他做DNA鑑定，若確認是他的孩子，便會付一億答謝網友。

何猷君稍早發文否認親口證實奚夢瑤懷孕後，又再PO文打臉他與Yumi有孩子傳聞，說自己的媽媽很希望抱孫子，若有網友知道他的小孩在哪，麻煩請帶孩子來跟他做DNA比對，費用他出，若鑑定通過，看在幫自己找到家族新成員的功勞，他會給出一億作為獎賞，若鑑定失敗，請網友將和鑑定費用相同金額的錢給慈善單位。

而「BY2」關鍵字稍早也因此上了微博熱搜，BY2則在官方微博回應：「人生起伏之中只有我們彼此冷暖自知，不論事業是否順遂，我們期望作為藝人擁有基本的人格和尊重，還請各位媒體勿造謠傳謠，也不要再將過氣的假新聞再次炒作博取眼球。感謝一直以來關心和支持我們的人，我們在籌備新作品，還會繼續前行」，同步否認偷生斯生子傳聞。

(中時電子報)