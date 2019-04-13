台北市議員王世堅上節目《國民大會》截圖。(圖/翻攝自網路)

總統蔡英文與前行政院長賴清德，讓民進黨內傷透腦筋。近來更盛傳，有人牽線蔡乾脆脫黨參選，與台北市長柯文哲搭配為「最強無黨籍」。台北市議員王世堅則砲轟這萬萬不可能也萬萬不行、蔡應清君側，並大罵柯「跌落神壇，敗相已露」，5年來對媽祖不聞不問只想蹭媽祖賺流量！

王世堅上節目《國民大會》，被問及盛傳蔡英文可能脫黨參選，並與柯文哲搭檔，王直呼：「萬萬不可能也萬萬不可行！」並表示：「小英總統應該清君側，像類似這種宦官太監提的這種鬼點子，絕對不能讓它成形！」

話鋒一轉，王世堅痛批柯文哲就是8個字──「跌落神壇，敗相已露」。並控訴：「5年前他要參選首都市長，他去陪媽祖遶境。可是5年來，柯文哲對媽祖不聞不問！那這一次他又提籃假燒金，因為又要參選總統了！信眾們人家是瘋媽祖，柯文哲是瘋總統！」

王世堅火力全開，砲轟：「他只是藉由消費媽祖來搶曝光、搏版面，那很清楚的！所以我一直覺得，當你沒有虔誠的心信仰媽祖，你去走的時候，我一直跟柯文哲講，你趕快結束這個鬧劇！橫紋肌都溶解了嘛！以體力、以你自己的身體為重！要不然，你沒有虔誠的心信仰媽祖，媽祖會顯靈的！你看馬上就是這樣啊！橫紋肌溶解啦！怎樣啦！有的沒有的啦！」

(中時電子報)