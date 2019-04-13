李玟(CoCo)睽違9年，於出道25週年將於6月再度唱進台北小巨蛋，未演先轟動，今天中午門票正式開賣，1.1萬張票在2分鐘內就全部秒殺，天后威力不減，不少粉絲紛紛敲碗希望再加場，對此主辦單位就是現場表示：｢由於目前CoCo今年的演唱行程已定，會再與經紀方密切討論後續，希望明年有機會再唱回台灣！」

CoCo本人在第一時間得知秒殺消息後，既興奮又激動，感動到眼眶都紅了，她表示：｢聽到秒殺消息，真的很開心感動！因為先前申請小巨蛋經歷很多挫折，有一段時間都沒有回應，感到很沮喪，因為我真的很想在這個舞台上面唱歌給大家聽！我其實很擔心我這麼久沒發片，常怕大家會忘記我，沒想到歌迷不但沒有忘記，還給我一個大大的熱情及支持，讓我真的很感動！因為先前第一次在小巨蛋台上唱歌、跟歌迷一起嗨的場面的感動深深印在我的腦海，所以我希望這次藉著這場『YOU＆I』演唱會，陪著歌迷一起度過一個美好及充滿回憶的晚上，我會很努力、很用心地把演唱會做到最好，成為我這一生最棒的演唱會！」

(中時 )