908台灣國、扁聯會等本土團體13日下午到台中市府廣場抗議，不滿中國和平統一促進會要在台中市舉辦「和平統一論壇」及車隊遊行，雖然統促會已緊急宣布所有活動取消，抗議民眾到場高喊「反併吞、顧台灣」及「台灣中國、一邊一國」口號，強調不能濫用自由民主，被侵門踏戶到家裡來。市府表示，保障人民集會及言論自由，籲雙方包容不同聲音 警方嚴密防範違法脫序。
中國和平統一促進會原訂13日在台中市舉行的論壇與遊行，中午已在臉書宣布取消，抗議民眾下午仍到市府廣場抗議，警方嚴密勤務部署，防範違法脫序狀況發生。
908台灣國總部總會長周崇德表示，中國和平統一促進會本來車隊遊行，要從台中港直開到台中火車站，他們特別在市府廣場前的台灣大道設下攔截點，在第一線要攔下統促會車隊，不容這些挾統戰任務的成員來台中市耀武揚威，台灣的土地自己顧，「大家來尬一下！」讓他知道台灣人的憤怒。
扁聯會理事長郭正典強調，台灣人很生氣，言論自由不能濫用，被侵門踏戶淹到家裡來了，如果中共可以來台灣喊統一，我們也可以去大陸喊台灣獨立萬歲嗎？統派還要大張旗鼓從台灣大道跑進來台中市，實在太過分。
郭正典表示，扁聯會推動前總統陳水扁「台灣中國、一邊一國」理念，不容統促會來台灣為中共宣傳，反侵略反併吞。
對部分本土社團來台中市府廣場抗議，由於緊臨車水馬龍的台灣大道，台中市警局第六分局在市府廣場維安，908台灣國、扁聯會等民眾高喊口號表達抗議，隨後趕往台中火車站與「護台抗中、反制統促」活動會合。
市府表示，警察局核准統一促進會的遊行申請，統促會今日已取消活動，也核准部分民間團體提出的「413護台抗中！反制統促大遊行」，這代表市府捍衛人民言論自由及集會遊行自由的民主價值，只要合於規定，不論何種政治主張都會尊重，但呼籲活動單位自律，警方也會維持秩序，台中是一個維護多元價值、民主自由且安全無慮的環境。
(中時 )
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