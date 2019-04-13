908台灣國總部總會長周崇德抗議中國和平統一促進會車隊遊行侵門踏戶，表達台灣人的憤怒。（盧金足攝）

908台灣國、扁聯會等本土團體13日下午到台中市府廣場抗議，不滿中國和平統一促進會要在台中市舉辦「和平統一論壇」及車隊遊行，雖然統促會已緊急宣布所有活動取消，抗議民眾到場高喊「反併吞、顧台灣」及「台灣中國、一邊一國」口號，強調不能濫用自由民主，被侵門踏戶到家裡來。市府表示，保障人民集會及言論自由，籲雙方包容不同聲音 警方嚴密防範違法脫序。

中國和平統一促進會原訂13日在台中市舉行的論壇與遊行，中午已在臉書宣布取消，抗議民眾下午仍到市府廣場抗議，警方嚴密勤務部署，防範違法脫序狀況發生。

908台灣國總部總會長周崇德表示，中國和平統一促進會本來車隊遊行，要從台中港直開到台中火車站，他們特別在市府廣場前的台灣大道設下攔截點，在第一線要攔下統促會車隊，不容這些挾統戰任務的成員來台中市耀武揚威，台灣的土地自己顧，「大家來尬一下！」讓他知道台灣人的憤怒。

扁聯會理事長郭正典強調，台灣人很生氣，言論自由不能濫用，被侵門踏戶淹到家裡來了，如果中共可以來台灣喊統一，我們也可以去大陸喊台灣獨立萬歲嗎？統派還要大張旗鼓從台灣大道跑進來台中市，實在太過分。

郭正典表示，扁聯會推動前總統陳水扁「台灣中國、一邊一國」理念，不容統促會來台灣為中共宣傳，反侵略反併吞。

對部分本土社團來台中市府廣場抗議，由於緊臨車水馬龍的台灣大道，台中市警局第六分局在市府廣場維安，908台灣國、扁聯會等民眾高喊口號表達抗議，隨後趕往台中火車站與「護台抗中、反制統促」活動會合。

市府表示，警察局核准統一促進會的遊行申請，統促會今日已取消活動，也核准部分民間團體提出的「413護台抗中！反制統促大遊行」，這代表市府捍衛人民言論自由及集會遊行自由的民主價值，只要合於規定，不論何種政治主張都會尊重，但呼籲活動單位自律，警方也會維持秩序，台中是一個維護多元價值、民主自由且安全無慮的環境。

(中時 )