美國樂壇小天后泰勒絲(Taylor Swift)2018年在《富比世(Forbes)》收入最高女歌手榜上排名第二,不到30歲年收已高達8000萬美元(台幣24.8億元),不過功成名就背後壓力顯然不小,她透露靠著茶胺酸來降低焦慮。

舞台上總是活力四射、光鮮亮麗,泰勒絲卻坦承得借助外力才能放鬆,「我服用茶胺酸,這是一種天然的營養補充品,幫助對抗壓力與焦慮。」她也補充鎂質促進肌肉健康、維持活力,並說這些營養素確實幫助很大,但是茶胺酸真的有奇效嗎?

●什麼是茶胺酸?

茶胺酸是胺基酸的一種,主要存在綠茶以及部份種類的蘑菇中。美國俄亥俄州立大學衛克斯奈醫學中心註冊營養師利茲.魏南迪(Liz Weinandy)表示,茶胺酸確實被認為可助眠、降低壓力。美國Drugs網站的資料也顯示,茶胺酸可通過大腦血液屏障放鬆精神,進而達到鎮定效果。

茶胺酸甚至被指對過動症(ADHD)、思覺失調症都有幫助,不過利茲.魏南迪認為這一部份仍缺乏足夠研究佐證。她表示茶胺酸確實能幫助心情放鬆,不過假使已經確診有心理健康方面的症狀或失調症,茶胺酸就不見得有這麼大幫助。

(茶胺酸可幫助放鬆,但不見得要仰賴營養補充品。圖片來源:pixabay)

●毋須仰賴營養補充品

利茲.魏南迪特別指出,其實茶胺酸透過一般食物就能補充,卻還是有不少人傾向服用營養補充品。2008年的一份研究更發現,當咖啡因與茶胺酸一同進入體內,對於注意力集中更有幫助。

「當你服用營養補充品而覺得有效,有時候只是『安慰劑效應(Placebo Effect)』,因為心裡已經預期了一些效果。」利茲.魏南迪強調,她認為整體更加健康的生活方式,遠勝於依賴單一營養品,像是以飲食補充活力、運動釋放腦內啡、充足睡眠幫助肌肉修復,都有助於保持良好心情。

●低血壓患者應斟酌食用

整體來說服用茶胺酸並沒有太大疑慮,衛福部食藥署表示,茶胺酸在我國屬於合法食品添加物,包括日本、美國也都認可安全性。利茲.魏南迪表示,以每日400毫克的量連續服用八週,並沒有發現任何不良反應。

不過她特別提醒,有少數人在服用茶胺酸營養補充品後,出現頭痛、睡不著的症狀,如果是孕期或哺乳中的女性,也建議最好不要服用茶胺酸營養補充品,因為還沒有足夠研究顯示是否安全無虞。

另外因為茶胺酸本身有降低血壓的功能,如果是低血壓患者,更應該要斟酌食用。

資料來源:Women's Health、Eat This, Not That!

(中時電子報)