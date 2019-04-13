英國蘇格蘭一名25歲正妹莫菲(Victoria Murphy)，大學畢業後發現新商機，擔任裸體清潔師，時薪至少2000元以上，更自己當老闆開公司，現在旗下有15位裸體清潔師。

莫菲大學畢業看到有美國公司經營裸體清潔，讓她萌生這項生意腦筋，決定轉做裸體清潔師。莫菲先親身下場工作，她強調，裸體清潔的服務絕對不碰色情，公司的清潔人員都相當專業，也會引導客戶如何和他們一起清潔，專業裸體清潔師會先用聊天引導，讓客戶放鬆心情，之後再讓客戶加入一起清潔的行列。

莫菲也指出，她的裸體清潔公司穿內衣打掃，每小時55英鎊(約新台幣2200元)；上空打掃為每小時65英鎊(約新台幣2600元)；全裸打掃為每小時75英鎊(約新台幣3000元)。

看準新商機，她徵人時竟然有100人報名參加，現在她組成15人超強團隊，其中包含3名男清潔師，客戶相當多元，有小至30歲、老至80歲的客戶，另外也有女性需要男清潔師，這塊市場非常蓬勃。

(中時電子報)