中國和平統一促進會原定13日在台中舉辦「和平統一論壇暨車隊遊行」因故取消，由台中市多個公民團體號召舉辦「413護台抗中」活動，依計畫在中午起就在台中火車站前廣場登場，但因應統促會取消活動，這項護中抗台行動也變成由與會的民代、公民團體進行短講型式。

中午時分，包括包括公投護台灣聯盟、全面罷免、自由台灣黨、基進黨台中黨部、好民文化行動協會、時代力量台中黨部等團體約數百人開始在台中火車站集結，908台灣國也開著宣傳車在場外放送政治理念。

台中市民進黨籍市議員黃守達、江肇國陸續到場，黃守達表示，捍衛言論自由，但不表示自由可以被濫用，大家都是挺民主、挺台中、挺台灣！江肇國則表示，台灣主權不容欺壓，大家要一起加油。

活動發起人之一、好民文化行動協會理事長楊宗澧說，活動有許多公民與政黨團體站出來，一起說明為什麼要抗中護台，接下來對方仍會有不同的做法與行為，歡迎大家盡自己的力量去抵抗。

基進黨組織部中區特派蘇盈安說，面對新形態國安威脅，呼籲國會應針對國內假新聞、間諜活動等，進行相關立法與修法預防。

(中時 )