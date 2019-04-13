上百位親子13日上午齊聚新市區的地瓜田挖地瓜。（劉秀芬攝）

新市區農舉辦了「地瓜食農體驗活動」，親子體驗搓地瓜圓。（劉秀芬攝）

自己吃的地瓜自己挖，感覺就是不一樣！目前正值地瓜產季，新市區的地瓜種植面積超過200公頃，新市區農會為了讓一般民眾也能體驗挖地瓜及品嘗現煮新鮮地瓜的樂趣，13日上午特別舉辦了「地瓜食農體驗活動」，吸引上百位親子報名參加。

新市區農會總幹事李美嬅表示，新市區地瓜主要種植在大社、潭頂、大營等里，由於有廠商進駐契作，收益還算穩定，因此種植面積逐年增加，而目前正是產季，廠商已雇工及動用大型機具陸續採收，因此目前在區內可見採收的農忙景象。

上午活動在台南青農與新市農會四健會的會員志工協助下，上百親子先到大社里的地瓜田動手挖地瓜，許多小朋友都是第一次挖地瓜，不畏烈日，拿著小鏟子與爸媽比賽挖地瓜，現場熱鬧歡樂。新市區農會總幹事李美嬅也到場與大家同樂，行銷在地的地瓜產業。

挖地瓜體驗結束後，大夥人再搭小貨車轉往東勢北極殿，現場農會家政班員準備好地瓜材料，教導小朋友搓地瓜圓，用來炸地瓜球；另外也有條狀的地瓜，讓大家用來炸薯條，加上志工現煮的地瓜湯，大家一起製作品嘗地瓜的各式料理，吃得非常開心。

中午大家吃飽喝足後，參加的親子還可帶走一大袋的地瓜，準備回家自己做地瓜料理，有玩有吃又有拿，收穫滿行囊。

(中時 )