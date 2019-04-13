高雄市長韓國瑜在哈佛大學進行閉門演講，台下約4、50人聆聽。（林宏聰翻攝）

綠酸韓「自費」哈佛演講 學者打臉：這是慣例

高雄市長韓國瑜受邀至美國哈佛演講，政治教授徐世榮、林濁水、立委黃國昌都在臉書狂酸韓國瑜是自費演講，不算受邀。但政大國際事務學院院長黃奎博打臉，一般遇到公部門，有預算需利益迴避，學校都會希望自費。高市新聞局長王淺秋也霸氣回蹌「有些人連自行付費去演講，校方都不一定接受」。

韓國瑜9日赴美，在哈佛大學費正清中心發表演說，但王丹卻在臉書發文，指他是費正清中心合作研究員，卻從來沒接到韓國瑜要去演講的通知，質疑韓自行放話，「根本就是唬爛」；對此，高市府出示費正清中心的正式邀請函，反批王丹「如同井底之蛙，自己沒看到的就以為世界不存在」。

政大教授徐世榮也在臉書酸，當高雄市政府拿出邀請函時，其實已經露了餡了。關鍵在這句話：「We understand that your office will be responsible for your transportation and lodging during your visit.」意思是，你的旅費及住宿費都是要你自己來負擔，而不是由費正清中心來支出。

徐世榮酸，這樣的邀請跟一般正式的邀請是有很大落差的，因為如果後者，對方大抵會負擔旅費、住宿費、及生活費的，這也難怪王丹根本就看不到韓國瑜演講的正式通知。

立委黃國昌也在臉書酸，怎麼會有受邀演講還要自己負擔交通費與住宿的道理？以前當學者時，無論是美國、巴西、瑞士、英國、還是日本、泰國，從來沒遇過這麼失禮的。並tag#Harvard壞壞欺負高雄市長。

林濁水也在臉書說，強調韓國瑜被邀請到哈佛「演講」是冠冕堂皇的學術交流，是光榮的幾位教授，不知道他們被邀請的演講經驗中，有任何一次是自費的，萬一有的話是不是很光榮，如很光榮，不妨拿出來秀一秀自己的豐功偉業。

自費等於沒邀請的邏輯被政大國際事務學院院長黃奎博打臉，他說兩者不能直接劃上等號，一般學校遇到公部門，由其是大的政府單位，學校都會希望對方自費。因為公務應酬有預算，且公部門需利益迴避，學校都會希望自費。

綠營猛酸若韓國瑜受哈佛邀請演講，費用不該自己出，高市新聞局長王淺秋之前在赴美途中回應表示，重點是高雄城市行銷，有機會與國際重要學術單位交流，請各界不要刻意炒作枝微末節，而且，並霸氣回蹌「有些人連自行付費去演講，校方都不一定接受」。

(中時電子報)