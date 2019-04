高雄市長韓國瑜在哈佛大學進行閉門演講,台下約4、50人聆聽。(林宏聰翻攝)

綠酸韓「自費」哈佛演講 學者打臉:這是慣例

高雄市長韓國瑜受邀至美國哈佛演講,政治教授徐世榮、林濁水、立委黃國昌都在臉書狂酸韓國瑜是自費演講,不算受邀。但政大國際事務學院院長黃奎博打臉,一般遇到公部門,有預算需利益迴避,學校都會希望自費。高市新聞局長王淺秋也霸氣回蹌「有些人連自行付費去演講,校方都不一定接受」。

韓國瑜9日赴美,在哈佛大學費正清中心發表演說,但王丹卻在臉書發文,指他是費正清中心合作研究員,卻從來沒接到韓國瑜要去演講的通知,質疑韓自行放話,「根本就是唬爛」;對此,高市府出示費正清中心的正式邀請函,反批王丹「如同井底之蛙,自己沒看到的就以為世界不存在」。

政大教授徐世榮也在臉書酸,當高雄市政府拿出邀請函時,其實已經露了餡了。關鍵在這句話:「We understand that your office will be responsible for your transportation and lodging during your visit.」意思是,你的旅費及住宿費都是要你自己來負擔,而不是由費正清中心來支出。

徐世榮酸,這樣的邀請跟一般正式的邀請是有很大落差的,因為如果後者,對方大抵會負擔旅費、住宿費、及生活費的,這也難怪王丹根本就看不到韓國瑜演講的正式通知。

立委黃國昌也在臉書酸,怎麼會有受邀演講還要自己負擔交通費與住宿的道理?以前當學者時,無論是美國、巴西、瑞士、英國、還是日本、泰國,從來沒遇過這麼失禮的。並tag#Harvard壞壞欺負高雄市長。

林濁水也在臉書說,強調韓國瑜被邀請到哈佛「演講」是冠冕堂皇的學術交流,是光榮的幾位教授,不知道他們被邀請的演講經驗中,有任何一次是自費的,萬一有的話是不是很光榮,如很光榮,不妨拿出來秀一秀自己的豐功偉業。

自費等於沒邀請的邏輯被政大國際事務學院院長黃奎博打臉,他說兩者不能直接劃上等號,一般學校遇到公部門,由其是大的政府單位,學校都會希望對方自費。因為公務應酬有預算,且公部門需利益迴避,學校都會希望自費。

綠營猛酸若韓國瑜受哈佛邀請演講,費用不該自己出,高市新聞局長王淺秋之前在赴美途中回應表示,重點是高雄城市行銷,有機會與國際重要學術單位交流,請各界不要刻意炒作枝微末節,而且,並霸氣回蹌「有些人連自行付費去演講,校方都不一定接受」。

(中時電子報)