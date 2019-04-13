社子島開發案13日舉行安置拆遷計畫聽證會，居民批評市府既然訴求會逐戶安置，就不該設下諸多限制，盼市府放寬配售專案住宅條件、縮短專案住宅移轉限制及提高租屋津貼，對此，北市土地開發總隊副隊長范乾峯回應，居民意見會納入評估。

市府今舉辦社子島安置計畫草案聽證會，市議員陳慈惠表示，市府訪查充滿瑕庛，不斷壓縮開發期程，聽證會期程倉促，對安置細節沒有明確告知，要求未來承購、承租辦法須加開說明會。

居民林小姐說，房租津貼僅有2萬，但以目前周邊租金行情根本租不到房子，或是只能租到沒有電梯的老公寓，要7、80歲長輩怎麼住，況且津貼是以2010年物價水準訂定，現在已不足以承租，要求提高至3萬。

居民委任律師林子琳指出，市府擔心「過度安置」，把專案住宅移轉限制6年，事實上許多居民是住不起一戶要價800多萬的住宅，不是不想住，結果市府卻把權利賣出變成好像是安置過度。

她還提到，社子島很多是一屋多戶、一戶多人口，多人共用廁所和廚房，無法適用現況，若還是按原安置計畫，很多人都無法配售專案住宅。

對此，范乾峯說，限制移轉6年是參考房地合一稅，居住使用減免持有6年有400萬免稅額，足已造成持有成本，憲法有保障人民財產移轉，不該有限制，這部分也會再討論，增加租金津貼也將納入考量。

不過，林子琳仍認為，市府限制6年移轉是擔心獲利，居民會拿到新的房子是因為原本土地被徵收，市府限建才讓土地價值低，是政府問題，不是居民造成的。

至於放寬配售專案住宅，范乾峯說，將來會有剩餘公共住宅戶數，社子島原來承租但無法設籍的居民，會採在地里民優先承租方式，配租專案住宅或承租公宅。

(中時 )