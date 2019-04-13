新竹縣竹東鎮公道路採汽機車分道，但因車道筆直寬敞，被部分車主當成「賽道」，2014年通車後交通事故頻傳，縣警局1年多來隨機測速，車禍果然大幅減少，日前正式架設定點式測速照相機，要將事故量降到最低。

公道路為新竹市公道五路延伸路段，通往新竹縣竹東光明路段，長約3.9公里，路寬50公尺，採分離式車道通行，汽車道限速60公里，外側車道限速40公里，2014年6月間落成至今，雖有效紓解竹東通往竹科園區的壅塞車潮，卻也帶來不少交通事故。

縣警局交通隊統計，2016年公道路曾發生機車深夜逆向行駛，造成一死一重傷嚴重車禍，2017年也有2次死亡車禍，警方分析事故原因，主要是因道路筆直、寬敞，使用路人容易開快車，入夜車流量較少時車速更快，一發生車禍往往釀成嚴重死傷。

為遏止憾事再度發生，警方於公道路沿線編排超速取締勤務，由員警持測速器隨機測速，同時提高見警率，歷經1年多的努力，車禍量果然大幅下降。

警方指出，2017年公道路共發生93件車禍，自從安排隨機超速取締，去年車禍量大幅減少到38件，且未發生死亡車禍，因此於該路段加裝定點式測速照相機，呼籲駕駛人依速限行駛，注意行車安全。

(中時 )