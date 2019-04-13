行動不便長者大福音！新竹市政府即日起提供超貼心服務，當長者需申辦各項證件，可向各大戶政事務所申請由專人到府服務，核對相關證件及當事人人貌並核發，免去長者舟車勞頓的困擾。

市府民政處表示，台灣邁入高齡化社會，有越來越多長輩可能碰上需要補發證件的問題，但不少長者行動又不便，要親自跑一趟相關機關辦理申辦證件的業務相當麻煩。

近日香山區就有1位王姓女士因配偶不慎遺失身分證，兒子申請學校分發須繳附父親身分證影本，恐超過申請期限擔誤志願分發影響入學。

香山戶政事務所人員接獲王女士詢問該如何辦理，且獲知王女士的先生行動不便，因此告知王女士其夫不須親自到戶政事所，所方立即派員前往王女士家中，幫忙協助王女士解決她先生補發新身分證及兒子入學分發的問題。

香山戶政事務所表示，戶所受理補發身分證因涉及人別的正確性，補發身分證須當事人親自到場經核對人貌，與繳交的相片確認係同1人無誤才可受理。

王女士的配偶已高齡92歲，現住在榮民之家，因年邁且行動不便又無汽車可接送。其子因申請外地的學校，交通來回怕趕不及辦理學校申請，如須當事人到場，須向榮民之家申請外出、租借輪椅並請計程車接送到戶政事務所非常不便。

而當事人所在榮民之家雖非屬香山戶所轄區，但仍可提供申請到府服務，至榮民之家核對人貌並確認有補發國民身分證意識，即可補發。

(中時 )