「維基解密」創辦人亞桑傑11日在厄瓜取消對他的庇護後，遭英國警方從厄瓜多大使館拖出逮捕，目前遭監禁的他可能被引渡至美。為何厄瓜多此時取消亞桑傑的庇護，外媒指出除了厄瓜多現任總統不爽遭爆料貪瀆之外，傳亞桑傑有將「抹糞在牆上」等舉止怪異，也讓使館人員對他忍無可忍。

據英媒《每日郵報》（Daily Mail）12日報導，創立維基解密後，亞桑傑（Julian Assange）以公開美國機密的外交與國防文件而名聲大嗓，但也成為美國眼中釘；2010年瑞典以涉嫌強暴罪名要逮捕他，而厄瓜多前總統柯利亞（Rafael Correa）視他為英雄，同意庇護亞桑傑，讓他待在倫敦的厄瓜多駐英國大使館。

然而，2017年厄瓜多新總統莫雷諾（Lenin Moreno）上台後，他和家人在歐洲時遭偷拍的照片在網路上流傳，認為是由維基解密共享出去；加上莫雷諾被控貪瀆後，懷疑亞桑傑背後支持一個攻擊莫雷諾的匿名網站，此後莫雷諾視他為駭客，亞桑傑與厄瓜多關係開始惡化。

此外，厄瓜多政府人員形容亞桑傑在大使館期間令人難忍等行為。厄瓜多政府說，他們在2012年到2018年間，光為養亞桑傑與相關保全等費用，就花了620萬美元（約新台幣1億9137萬元）。厄瓜多外長瓦倫西亞（Jose Valencia）說，大使館清潔人員形容亞桑傑待在使館期間有「非常不衛生的行徑」，厄瓜多內政部長羅莫（Maria Paula Romo）更指出他甚至將把糞便塗在大使館牆上這類怪異行徑。

在取消對亞桑傑的庇護後，厄瓜多近日以企圖顛覆政權為由，向他和同夥人提出指控，並註銷他的公民身分，徹底與亞桑傑與「維基解密」切割。

(中時電子報)