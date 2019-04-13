假投資詐騙頻傳，警方統計，上周就發生40起案件，呼籲謹慎理財並選對投資管道才是王道，務必留心詐騙投資的話術及特徵，才不會落入詐騙集團的陷阱。

台中一名鄭姓男子，日前在同事介紹下，加入一個由葉姓業務成立的投資古董、鑽石及酒的LINE群組，鄭男在群組裡觀察投資方式及獲利情形計3個月後，向葉男表示欲投資古董案，並匯款5萬元至葉男指定帳戶。

鄭男與對方簽定一份合約說明書，明定投資標的物、金額及月利息3％、於每月10日給付，合約期限4個月，乙方為「御OOO軒」公司，代表人為一名陳姓男子。鄭男不斷將本金及利息轉單續投資古董、鑽石及酒，計投資23份、80餘萬元給葉男。

但不久後，該公司發布資金周轉不順消息，並提供一個「測試平台」要求業務招攬欲參加的投資者，謊稱可優先取回本金及利息，並增加獲利金，鄭男於是又轉帳1萬元至對方指定帳戶，後來看到網路討論投資古董、跑車等詐騙非法吸金手法，才驚覺自己可能也遭到詐騙了，扣除對方轉帳回饋金額，總計損失60多萬元。

南部另一名張姓男子，也是在許姓及賴姓業務招攬下，加入號稱投資古董、珠寶、玉石及超跑等的群組，業務保證所有投資一定保本保息，還有高投資報酬，誘使大家投資，包括「朗世寧」、「測試帳號」等投資案均是「府O開發有限公司」及「御OOO軒」提供，負責人也是陳姓男子。許姓及賴姓業務每次都攜帶點鈔機向張男收取投資現金款項，張男共投資40案，遭詐騙200萬元。

刑事局表示，類似詐騙手法層出不窮，民眾應留意詐騙投資有幾項特徵：

1、號稱高報酬率，低風險、穩定獲利。

2、強調保本保息，只需出錢不需出力。

3、典型金字塔、老鼠會態樣，欠缺銷售等商業營運模式。

4、急於成交投資。

5、高人頭傭金，公司成立年限短。

提醒民眾若遇到類似遊說投資高報酬率標的時，應詳加思考並提高警覺，勿任意加入不明群組及投資案，避免成為詐騙集團的肥羊。

(中時 )