曾狙殺犯下狙殺彰化縣天道盟不倒會會長「阿不拉」謝通運的殺手謝惠仁，13日下午在彰化縣埤頭鄉斗苑西路設壇，號召逾2千人恭迎大甲媽鑾轎，除親自接轎，更聯合二林、芳苑、竹塘、大城和埤頭五鄉鎮首長、主席和農會總幹事，聯合敬獻20面金牌以示誠心。
謝惠仁犯下槍擊殺人案後曾逃亡7年遭檢警通緝，最後被當時刑事局偵三隊警官的黃文夏逮捕歸案，2001年遭判無期徒刑定讞，直到2017年3月10日假釋出獄，低調回到故鄉二林、芳苑一帶生活，平淡度日、經常不具名捐助地方弱勢。
謝惠仁表示，剛出獄的第一年，就曾獨自一人從北斗一路跟隨大甲媽隊伍步行，感受到心靈平靜，因此去年就與關聖帝君信眾聯合接轎，今年因有媒體事先宣傳，突然人潮爆滿、不太習慣，但明年還是會繼續向媽祖婆奉獻。
他自嘲，自己沒做生意、也沒有什麼頭銜，就是平凡老百姓，天天在家念佛，希望能保有繼續穿著夾腳拖短褲逛夜市不引人注目的權利，婉拒鏡頭採訪，私下卻能侃侃而談，對於熱情要求合照的民眾也來者不拒。
彰化縣警局出動刑警大隊、保四總隊和北斗分局200多名警力全程在場警戒，嚴防不法份子滋事、鬧事，身穿「謝家關聖帝君」上衣的幹部也頗自制，手牽手拉起人牆避免群眾推擠，大甲媽神轎駐駕停留約1小時，接受謝惠仁與多名地方鄉鎮長、代表會主席獻花獻金牌後，重新起駕，斗苑西路上等候鑽轎底的人潮早已回堵到2、3公里外的斗苑東路和北斗交流道
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。