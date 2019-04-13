謝惠仁親自接轎，大甲媽鑾轎駐駕停留1小時候，一樣由謝惠仁陪同扛轎起駕。(謝瓊雲攝)

二林地區四鄉鎮與埤頭鄉的鄉鎮長、代表會主席和農會總幹事，都前來向大甲媽獻金牌，現場觀禮人潮擠爆。(謝瓊雲攝)

二林地區四鄉鎮與埤頭鄉的鄉鎮長、代表會主席和農會總幹事，都前來向大甲媽獻金牌，20面金牌擺在神壇前十分壯觀。(謝瓊雲攝)

婉拒上鏡頭受訪的謝惠仁與地方人士侃侃而談、談笑風生。(謝瓊雲攝)

謝惠仁對於地方民眾要求合照，來者不拒。(謝瓊雲攝)

大甲媽祖從斗苑西路空地設置的關聖帝君臨時神壇前起駕後，大批信眾等候鑽轎底，人龍以綿延到斗苑東路上。(謝瓊雲攝)

曾狙殺犯下狙殺彰化縣天道盟不倒會會長「阿不拉」謝通運的殺手謝惠仁，13日下午在彰化縣埤頭鄉斗苑西路設壇，號召逾2千人恭迎大甲媽鑾轎，除親自接轎，更聯合二林、芳苑、竹塘、大城和埤頭五鄉鎮首長、主席和農會總幹事，聯合敬獻20面金牌以示誠心。

謝惠仁犯下槍擊殺人案後曾逃亡7年遭檢警通緝，最後被當時刑事局偵三隊警官的黃文夏逮捕歸案，2001年遭判無期徒刑定讞，直到2017年3月10日假釋出獄，低調回到故鄉二林、芳苑一帶生活，平淡度日、經常不具名捐助地方弱勢。

謝惠仁表示，剛出獄的第一年，就曾獨自一人從北斗一路跟隨大甲媽隊伍步行，感受到心靈平靜，因此去年就與關聖帝君信眾聯合接轎，今年因有媒體事先宣傳，突然人潮爆滿、不太習慣，但明年還是會繼續向媽祖婆奉獻。

他自嘲，自己沒做生意、也沒有什麼頭銜，就是平凡老百姓，天天在家念佛，希望能保有繼續穿著夾腳拖短褲逛夜市不引人注目的權利，婉拒鏡頭採訪，私下卻能侃侃而談，對於熱情要求合照的民眾也來者不拒。

彰化縣警局出動刑警大隊、保四總隊和北斗分局200多名警力全程在場警戒，嚴防不法份子滋事、鬧事，身穿「謝家關聖帝君」上衣的幹部也頗自制，手牽手拉起人牆避免群眾推擠，大甲媽神轎駐駕停留約1小時，接受謝惠仁與多名地方鄉鎮長、代表會主席獻花獻金牌後，重新起駕，斗苑西路上等候鑽轎底的人潮早已回堵到2、3公里外的斗苑東路和北斗交流道

(中時 )