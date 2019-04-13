近期天候變化相當大，忽冷忽熱，一不小心就感冒生病，如何強化體質更顯重要；正在熱鬧舉行的宜蘭綠色博覽會，13日安排專人講師示範並教導製作「三生湯」，除了能生津止渴、清涼解暑，更具有健脾養胃，滋補長壽之功能。

綠博主辦單位表示，擂茶又名「三生湯」，相傳在三國時代，張飛帶領的官兵感染了瘟疫無力作戰，當時有位草藥醫師，有感於劉備愛民有加，便奉獻祖傳的除疫秘方，以生茶、生薑、生米共同磨成糊漿後煮熟而飲用，結果湯到病除，蜀軍因此得救，「三生湯」之名便由此流傳下來。

這場「三生湯」解說活動由玉蘭休閒農業區擂茶講師現場示範演繹古色古香的擂茶「三生湯」，與古老相傳的三生湯相比，現今的擂茶，除了有生茶、生米，另加入芝麻、南瓜子、杏仁片、淮山、雪蓮子等多種養生食材，口感更佳，也更具養生效果。

宜蘭綠色博覽會在活動期間，特別結合宜蘭縣內16個休閒農業區進行休閒農業體驗活動，期望能將宜蘭休閒農業的努力成果展現出來，

吸引更多遊客到訪，為地方創生注入活泉。活動詳情可上2019宜蘭綠色博覽會官方網站：https：／／greenexpo2019.campaign.tw／。

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