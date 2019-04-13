台北城市科大機械系師生團隊榮獲金牌與特別獎的發明作品「聲控蓮蓬頭」。（台北城市科大提供）

世界三大發明展之一的「2019瑞士日內瓦國際發明展」，競賽成果於台北時間13日清晨揭曉，台灣代表團共有41件作品參賽，共拿下18金、12銀、11銅和6項特別獎成績。

日內瓦發明展與德國紐倫堡發明展、美國匹茲堡發明展並列世界三大發明展。台灣發明協會表示，今年共有40國800多件作品參賽，台灣共有38位參展人帶著41件作品與會，得獎率遠高於大陸、香港、泰國團隊。

在金牌獎項中，台北城市科大師生團隊發明三件作品，分別是幫助弱勢的「盲人專用智能飲水機」與讓生活更有智慧的「聲控蓮蓬頭」、「可自動追蹤後方安全視角之機車後視鏡」。

台北城市科大機械系副教授黃俊賢團隊開發「聲控蓮蓬頭」，將車輛引擎的噴油控制技術運用在淋浴設備，可透過聲控產生的電子訊號，改變蓮蓬頭噴水孔的3種型態，對於年長者、身障者以及幫小朋友洗澡的父母有幫助。

另外台北城市科大電腦與通訊工程系助理教授蔡耀斌等人發明的「盲人專用智能飲機」，利用語音辨識等技術，判別視障者的需求，能將杯子自動移到注水的位子，使用者也可以語音下令要熱水或溫水，也獲得金牌與特別獎。

台北城市科大電機系教授楊文治與指導學生林鴻昇，共同發明的作品「可自動追蹤後方安全視角之機車後視鏡」，則是開發陀螺儀感測、微控器控制與伺服馬達驅動技術，可使機車在轉彎期間根據其傾斜角度主動調整其後視鏡之反射角度，使機車駕駛人能夠隨時獲得後方完整交通資訊，以確保行車安全，減少事故發生機率。

(旺報 )