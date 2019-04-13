消防員向民眾宣導。（徐養齡翻攝）

為增進民眾防火知識，新竹縣消防局寶山消防分隊趁著雙溪國小77週年校慶時，設攤加強民眾居家安全知識，並舉實際案例，讓民眾更了解安裝住宅用警報器的重要性。

宣導活動中，除了有住宅用警報器推廣、防範一氧化碳中毒、防災防震宣導及家中用火用電宣導，還準備消防車積木作為精美小禮品。

寶山分隊隊員張富凱表示，家中安裝住宅用火警警報器（客廳、臥室、樓梯、飯廳、廚房等），如遇到火災發生時，住警器第一時間即可馬上示警，告訴在家裡的其他家人，打119報案或疏散避難。

但若遇到火源過大無法逃難，正確做法則是關門避難，或是將火源侷限特定範圍，在到陽台或窗邊求救。因為家中普通木門能阻隔火勢10至20分鐘。

寶山消防分隊表示，日前高雄有民宅發生火警，幸好住戶家中有裝設住警器，讓民眾得以提早發現火災。火災發生時，因產生濃煙住警器偵測到時，住警器會發出聲響「火災火災，發生火災，火燒厝，驚走」，知家中家人或隔壁鄰居可能哪裡有起火了並打119報案。

(中時 )