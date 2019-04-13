陳姓男子7日送大甲媽起駕出城後，因交通違規遭警方盤查，當場在車上查扣重達80公克「小惡魔」咖啡包。陳辯稱，自己是虔誠信徒，因恭送媽祖不敢懈怠，才將毒品倒入礦泉水中提神，立刻遭清水警方訓斥，全案訊後遭依毒品罪嫌送辦。
清水警分局大秀派出所長黃信忠表示，8日凌晨員警陳柏宏正在執行大甲媽遶境勤務，26歲陳姓男子因未打方向燈遭盤查，當場於車內起出重達80.7公克，俗稱「小惡魔」咖啡包二級毒品「甲基卡西酮」7包。
陳嫌向警供稱，剛剛才恭送大甲媽出城，是虔誠的信徒，絕不會攜帶違禁品，怎料，卻飛快地從背包拿出一袋毒品藏在口袋，立刻遭警識破並大聲喝斥。陳還辯稱，為了表示對大甲媽尊敬，整晚不敢鬆懈，才將小惡魔橘子粉倒入礦泉水飲用提神，此話一出，立刻遭警訓斥。
而案發前一天下午，所長黃信忠才剛出國返台接任新職務並執行大甲媽祖勤務，即刻破獲大宗毒品案，同仁直呼「新官上任，大甲媽顯靈」！
清水警分局呼籲，時下毒品偽裝不同類型，本次查獲咖啡包外表色彩鮮艷，上有「小惡魔」圖樣，以及西班牙語中含意為惡魔的「DIABLO」字樣，此字樣同時也是流行電玩「暗黑破壞神」標題，恐會讓青少年好奇誤觸法網，未來緝毒將不手軟。
(中時 )
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