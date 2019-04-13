桃園市消防局13日在中央警察大學體育館辦理緊急救護技術操作評比，包含桃園市外勤及救護義消人員，約300人參加，除了評比專業能力外，也考驗各層級救護人員彼此間的合作默契及指揮者的領導能力。

消防局指出，此次分為EMT-P組、EMT-Ⅱ組、消防義消組及救護義消組等4組，EMT-P組第1名迴龍分隊、第2名桃園分隊、第3名第一搜救救助分隊；EMT-Ⅱ組第1名八德分隊、第2名龜山分隊、第3名觀音及龍潭分隊；消防義消組第1名大湳分隊、第2名大園分隊、第3名平鎮分隊；救護義消組第1名桃園分隊、第2名八德分隊、第3名龜山分隊、第4名平鎮分隊、第5名第二分隊

除了評比外，另也表揚救護義消去年全勤獎106名、協勤時數前10名及協勤OHCA案件使患者康復出院者16名。

局長謝呂泉表示，桃園市人口逐年上升，救護勤務也逐年增加，2018年已達10萬件，感謝消防局及救護義消同仁的無私奉獻及努力。

(中時 )