不少彩虹遊行參與者希望吸引更多民眾看見同志訴求，穿著服裝超吸睛。（程炳璋攝）

同志婚姻議題在去年底公投選舉受挫，台南彩虹遊行聯盟13日在南美館旁封街，舉辦今年全台首場同志遊行，主題定為「生而為人」，吸引來自各縣市近萬人參與，他們手拿彩虹旗、身穿彩虹裝上陣，沿路吸引不少目光。

台南市13日舉辦全台今年首場彩虹遊行，揚棄過去選擇公園舉辦，今年首次採取「封街」形式，主辦單位取得中西區南美館旁忠義路的路權，規畫一整天的活動節目，民眾有更多機會看見這場同志活動。

今年主題「生而為人」強調「平等」觀念，台南彩虹遊行聯盟聯絡人黃愷羚表示，台灣還有很多弱勢族群，包括移工、新移民與原住民，與同志一樣都該享有平等的對待。

遊行隊伍13日下午2時出發，繞行市區商圈、古蹟數公里，回到封街現場，參與人數近萬人，不少男、女同志戀人都十指緊扣進場。有同志露出好身材上陣，吸引路人好奇眼光。

儘管公投挫敗，台灣仍將在5月成為亞洲第一個同志合法婚姻地區，台南彩虹遊行聯盟雖然期待，仍希望藉著遊行人潮的凝聚力，呼籲政府最後採行對同志較有利的大法官釋字748施行法。

遊行隊伍綿延超過1公里，人數近萬人。（程炳璋攝）

台南彩虹遊行封街登場，同志支持者在隊伍中玩的很開心。（程炳璋攝）

(中時 )