將神團打先鋒，台中東區南天宮關帝廟關聖帝君展開為期兩天一夜的遶境活動。（馮惠宜攝）

在點燃三聲起馬炮，大型鼓陣、金龍隊、獅鼓隊、神將團、哨角隊等前導下，台中東區南天宮關聖帝君13日展開為期兩天一夜的遶境活動，台中市民政局長黃世瑋代表市長盧秀燕前來迎請關聖帝君上轎，而隨行兩千多名信眾，浩浩盪盪沿建成路出發，沿途設定點發放白米，更提供民眾鑽黃金九龍神轎祈求平安。

這場地方盛事，除吳世瑋代表台中市大家長盧秀燕出席，東區區長陳佩玉、南區區長洪峰明、太平區區長許桂芳、大里區長鄭正忠、立法委員沈智慧、市議員李中、林碧秀等人都特別出席遶境前祈福活動，並跟著關聖帝君鑾轎步行一段。

第一天遶境隊伍風雨無阻，隊伍從東區南天宮出發，並在東區新建國市場聖母宮、南區醒修宮關聖帝君以及大里塗城國小旁設站發送白米，並在福德祠與聖母宮兩地讓民眾鑽黃金九龍神轎祈求平安，由志工現場發放錢母祝福大家發大財。福德祠現場贊助發放500包子。並於聖母宮前進行白米佈施發放給弱勢家庭。

晚上遶境隊伍將停駕在大里區塗城國小側門市議員林碧秀服務處，現場除舞台表演，現也提供免費美食：蚵仔麵線、大麵羹、綠豆湯、仙草冰、炒米粉、炒麵、油飯、鹹菜鴨湯等讓隨行信徒補給。

(中時 )