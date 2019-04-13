針對WTO對「禁福島核災區食品進口」一案判日本敗訴，前台北市長郝龍斌痛批現任台北市長柯文哲與中選會雙雙被打臉！質疑當今民進黨政府，除了媚日還做了什麼？同時借鏡南韓，表示對其續禁福島核災區8縣水產進口，非常感嘆；認為南韓能，台灣一定也能！

郝龍斌在臉書發文，寫道：「今天，看到WTO宣判日本敗訴，認證南韓禁止福島核災區食品進口有理、合法，而南韓政府也高度肯定WTO的裁決，未來也會持續禁止福島核災區8縣水產進口限制的新聞，我真的非常感嘆。」痛批：「對比南韓政府捍衛食安的決心，我們的民進黨政府除了媚日，還做了些什麼事？」

郝龍斌表示：「去年，在我推動反核災區食品輸台公投時，中選會使盡各種行政手段只為了讓反核食公投胎死腹中，甚至還發函以南韓、日本訴訟為例，要求守護食安聯盟解釋「反核食公投案是否有違背WTO裁定案例」，試圖以可能引起WTO仲裁為由，卡死反核食公投案。」

此外，更進一步指出：「如今的判決結果不僅呼應了當年推動反核災區食品公投的正當性、合理性，更是打臉去年的中選會的種種行政不中立的舉動與柯文哲稱核食公投是弱智國家表現的言論。」

不只如此，郝龍斌更強調：「我要求民進黨政府不要再以台日關係緊張為由，試圖再次闖關開放核災區食品，南韓能，台灣一定能！」

(中時電子報)