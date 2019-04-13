47歲陳姓女子今（13日）下午2時許，疑因久病厭世，從新北市中和區永貞路12樓住家樓頂跳樓輕生，陳女送醫搶救後仍宣告不治，警方初步排除他殺，詳細死因待進一步釐清。

家屬向警方表示，陳女患有憂鬱症病史，又加上丈夫罹癌之後，須長期住院治療，才會想不開輕生。現場未留有遺書，家屬對於死因沒有意見，將由檢察官相驗進一步釐清死因。

★中時電子報關心您：再給自己一次機會

自殺諮詢專線：0800-788995（24小時）

生命線：1995

(中時 )