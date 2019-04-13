疑受憂鬱症所苦 婦人跳樓輕生 15:502019/04/13 中時 葉書宏 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 47歲陳姓女子今（13日）下午2時許，疑因久病厭世，從新北市中和區永貞路12樓住家樓頂跳樓輕生。（葉書宏翻攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 47歲陳姓女子今（13日）下午2時許，疑因久病厭世，從新北市中和區永貞路12樓住家樓頂跳樓輕生，陳女送醫搶救後仍宣告不治，警方初步排除他殺，詳細死因待進一步釐清。 家屬向警方表示，陳女患有憂鬱症病史，又加上丈夫罹癌之後，須長期住院治療，才會想不開輕生。現場未留有遺書，家屬對於死因沒有意見，將由檢察官相驗進一步釐清死因。 ★中時電子報關心您：再給自己一次機會 自殺諮詢專線：0800-788995（24小時） 生命線：1995 (中時 ) #輕生 #死因 #家屬 #憂鬱症 #警方 也許您會感興趣 推薦閱讀 直播崩潰落淚 郭彥甫：沒畫畫我應該去輕生了 08:042019/04/09 郭彥甫痛哭想輕生 曹西平斥：該哭的是我吧 09:072019/04/09 酒駕累犯警疑似憂鬱症 家中上吊身亡 00:392019/04/11 九旬老翁尋親不成 暖警助團圓 15:242019/04/11 扛貸又丟錢 男10字訣別女友 22:572019/04/11 艾維奇逝世周年 家屬推遺作獻樂迷 03:072019/04/12 女友過世 癡情男跳海輕生警勸阻 11:232019/04/12 內湖保母悶死男嬰 下午解剖遺體 16:542019/04/12 婦產子消防員急接生送醫 家屬致謝 17:092019/04/12 統促會喊卡 清水警方仍待命駐地 13:492019/04/13 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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