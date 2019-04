名嘴余莓莓昨日上政論節目,質疑高雄市長韓國瑜如果要選總統身體受的了嗎?他常常就是不見了,要休息。並強調她沒有詛咒韓國瑜。(Youtube截圖)

昨日政論節目《新聞面對面》,名嘴余莓莓總統人選議題時,說道「包括韓國瑜的身體狀態」,主持人問:「他身體怎麼了?」余莓莓說:「我跟你講他常常就是不見了要休息,國政如何龐雜 這些都很嚴格的檢驗。」(Youtube截圖)

名嘴余莓莓昨日上政論節目,質疑高雄市長韓國瑜如果要選總統身體受的了嗎?他常常就是不見了,要休息。被國民黨立委費鴻泰指,每個人的身體狀況,要看他是不是每天還去主持會議就好了,講得好像有點在詛咒人家,這好像也不太道德。余莓莓急反駁,不要給她扣「詛咒」這頂帽子,她擔不起。

昨日政論節目《新聞面對面》,名嘴余莓莓總統人選議題時,說道「包括韓國瑜的身體狀態」,主持人問:「他身體怎麼了?」余莓莓說:「我跟你講他常常就是不見了要休息,國政如何龐雜 這些都很嚴格的檢驗。」也就是說她覺得現在藍營一片焦慮我可以理解,因為這個人翻轉了高雄長期綠營的版圖,所以藍營的人想要拿回執政那種期待可以了解。

可是當一旦選舉過後,余莓莓說,韓國瑜個人的能力操守品德,美中關係台灣人對主權的堅持,然後你講半天你拚經濟,可是沒有拚出實質。她覺得現在掌聲很大,可是未來磨刀霍霍。

費鴻泰說,每個人的身體狀況,他覺得要看他是不是每天還去主持會議就好了,「講得好像有點在詛咒人家,這好像也不太道德。」余莓莓著急的說「NO NO NO NO NO,這個你過度解釋,我是說人家會去質疑,因為不是我在質疑,是媒體說為什麼韓市長三天兩頭常常不在議會要休息,這個狀況就有人懷疑,而且是你們貴黨,一些人自己放話出來喔!」

費鴻泰:「是誰要講清楚」,每個市長、每個總統,每年都有一個行程就是做體檢,體檢會跟社會大眾公布,到時候體檢結果出來就很清楚了,他覺得也不要去假借別人的話,做「詛咒」的方式這樣不好。

余莓莓說,「怎麼會是詛咒,這個不接受,不接受!」她過後又補充,「第一點這個費委員,你真的不要曲解我的話,我今天這樣被曲解得很痛苦,總統日理萬機,所以人民關心這個可能未來的總統的候選人、當選人他的身體狀況,這是很正常的,所以這個沒有詛咒。

費鴻泰:「當然,可是如果他沒有狀況,你一直說他有狀況不太好!」余莓莓:「因為他太常在休息,因為大家有說曾經有請假」費鴻泰:「你要講說有人說,以後有人說你要指名道姓,我覺得比較負責任!」

余莓莓:「我告訴你,媒體有沒有報導過很多次?有嘛!所以我現在意思是說,大家會去關心,我只是說舉出說,他可能面對的問題出來,請你不要扣上詛咒兩個字,我擔不起。」費鴻泰:「我說有讓人家有這樣的一個感覺,我沒有扣你的帽子。」兩人一直爭執不休,主持人出面緩頰才轉換話題。

(中時電子報)