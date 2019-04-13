鄭俊英群組大肆討論床伴私密特徵。（圖／翻攝自哎一股清流微博）

鄭俊英群組中有人疑證實餵床伴吃安眠藥。（圖／翻攝自哎一股清流微博）

男星鄭俊英和勝利最近醜聞連環爆，鄭俊英更因送修黃金手機，被爆出有多個淫片群組，日前傳出從對話中推知成員涉嫌集體性侵後，今(13日)韓媒再爆群組中一段荒誕對話，可見S男與一女發生關係後，T男要求S男交出那女電話，K男酸「簡直是慰安婦級別」，還大肆討論該女私密處特徵，令人傻眼。

鄭俊英淫片群組曝光後，勝利、鄭俊英、崔鍾訓、Roy Kim等人已確定被警方起訴，最近披露此事的方正賢律師上節目，透露從對話中可見成員有集體性侵嫌疑，光在群組內的就有4人，加上在現場的共有6人，他更透露看了對話後可明白這些人對女性十分不尊重，甚至出現「扔掉她」等發言，而勝利每隔幾月都會將群組解散刪資料，是因鄭俊英沒離開原來的群組，才使眾人惡行證據被留下。

今韓媒又流出群組的誇張對話，可見T男說：「我們可憐的XX」，K男說：「S昨天跟XX一起，好吃嗎？」T要求交出該女電話，K諷刺該女有如慰安婦，P暗示手上有東西，不要外傳，K問：「XX那裡有毛嗎？」P回：「沒有，XX做愛的時候比誰都性感」，在其他對話中P男還暗示餵了床伴安眠藥，疑成下藥性侵鐵證。

對此，網友痛批：「別說是藝人了，連為人都不配」、「希望調查快點結束，快點進監獄吧，長長久久的」、「還慰安婦？？？？？？歷史的傷痛不是你這狗嘴這樣提的！」、「這個聊天群都誰啊？代號字母看得火大！把名字都爆出來」。

(中時電子報)