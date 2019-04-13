民眾向北市議員戴錫欽陳情，危老重建條例前年5月上路，柯市府遲送自治條例至議會審議，直到去年10月才通過，造成民眾來不及準備，更導致10％時程獎勵容積看得到但來不及吃，戴要求市府函請中央延長期限至5年，北市建管處對此回應，蒐集民意後會向中央反映。

危老重建條例前年5月10日施行，民眾陳情指出，當時市府不僅未即時提出配套，還遲至年底才將條例內的建蔽率及高度等地方政府自治事項送進議會，導致審議進度延宕。

據資料顯示，從雙北危好重建核准案數來看，北市17件新北市34件，北市大輸新北市2倍，北市目前申請68案，34案辦理中，僅18案核准，危老重建申請成功率僅25％。

議會去年10月2日三讀通過自治條例，宣告北市完整版危老條例定案，並在11月21日公告施行，結果民眾知道後根本來不及準備，10％時程獎勵容積看的到，但來不及吃。

戴錫欽要求市府函請中央修法展期，將時程獎勵申請期限前年5月10日至明年5月9日，從現行3年延長至5年，更應將「重建計畫申請施行期限」，從10年延長至12年或15年，提升民眾參與危老重建意願。

對此，建管處長張明森說，北市自治條例通過較新北市晚，核准案件才較少，但未來一定會趕上新北市，危老時程獎勵將依民眾建議反映給中央。

(中時 )