交大13日歡慶生日，校長張懋中（左）親自頒贈包括中華郵政公司董事長魏健宏（中）等9位傑出校友。（陳育賢攝）

交通大學13日歡慶創校123周年暨在台建校61周年生日，上千名校友返校同慶，交通部長林佳龍也到場祝賀，他表示，台灣5G時代來臨，期許促成中華電信與交大的合作與應用，建立策略聯盟，結合人才、預算與專利，就能讓台灣隊打世界盃。

林佳龍表示，非常高興以交通部長的身分出席交大校慶，他開玩笑說，交通部3位次長都是交大校友，他平時就是生活在交大的環境裡，期許自己以交通部長身分做出貢獻。

他指出，他關注到交大與台達電研發世界第1的「全光交換邊緣資料中心網路系統」，目前台灣5G時代已來臨，如能促成中華電信與交大的合作與應用，就能讓台灣隊打世界盃，期待未來以交通部作為平台，促成產學研合作，讓交通部更福國利民。

陽明大學校長郭旭崧則表示，去年曾開玩笑說，交大60歲，陽明43歲，兩邊都老大不小了還等什麼呢？1年過去現在情況已大不相同，目前僅剩完成合校計畫與教育部核定，合校是為了台灣的下1代，兩校合校後，陽明交大將是台灣最能實現師生共校的最佳典範。

交大校長張懋中指出，交通在古希臘文與感動是同1字，交通並非硬梆梆的硬體建設，而是連結人民、連結全世界，為了達成感動而存在的，感謝交大校友會，在關鍵時刻挺身支持交大與陽明合校。

另，交大與國防理工學院的教育合作計畫，將為國家培育優秀國防科研人才，對台灣國防發展帶來助益，交大過去舉起台灣半導體工業，現今創設全台第1的「智慧科學暨綠能學院」，將持續引領台灣科技與產業發展。

校慶典禮中，校方也頒贈9位傑出校友，包括Fina Venture創投公司資深顧問李西川、新思科技全球副總裁暨台灣區總經理李明哲、國家中山科學研究院資訊通信研究所所長林高洲、宇瞻科技公司董事長陳益世。

康聚公司執行長黃種智、矽谷SiliconCore公司策略長兼技術總監劉恆、中華電信總經理謝繼茂、中華郵政公司董事長魏健宏、惠統精機公司董事長魏啟祥。

此外，交大也在校慶期間舉辦「校園導覽」、「雷射雕刻體驗」、「小鴨車AI Driving互動展演」與「全光網路資料中心監控軟體展示」，交大校友影展，放映《比悲傷更悲傷的故事》、導演林孝謙座談等動靜態活動。

(中時 )