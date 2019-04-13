有關蘋果日報報導，拼外交幫2020大選加分 蔡英文總統7月將再出訪並過境美國，外交部13日發布澄清消息指出，元首外交是有效促進我與友邦元首情誼及鞏固兩國邦交之方式，並為外交部持續辦理的重要工作。媒體報導本年7月蔡總統將過境美國的報導完全毫無根據，外交部特此澄清。未來蔡總統倘有任何出訪計畫，將由總統府適時對外說明。

(中時 )