外交部：今年7月蔡總統將過境美國的報導毫無根據 16:322019/04/13 中時 季節 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 有關蘋果日報報導，拼外交幫2020大選加分 蔡英文總統7月將再出訪並過境美國，外交部13日發布澄清消息指出，元首外交是有效促進我與友邦元首情誼及鞏固兩國邦交之方式，並為外交部持續辦理的重要工作。媒體報導本年7月蔡總統將過境美國的報導完全毫無根據，外交部特此澄清。未來蔡總統倘有任何出訪計畫，將由總統府適時對外說明。 (中時 ) #報導 #外交部 #美國 #蔡總統 #7月 也許您會感興趣 推薦閱讀 台日漁業委員會本週將再開會 14:432019/04/09 賴清德：希望蔡總統表態 支持贏的候選人 15:382019/04/09 西方借「佔中九子」判決攻擊香港民主自由 陸外交部：偏見 18:222019/04/09 徵召韓國瑜 中央委員赴黨部陳情 15:162019/04/10 外交部：國人應上美國官方網站申請ESTA 16:182019/04/11 柯P挨轟對不起台北市 卻脫口說比蔡總統優秀 16:352019/04/11 陸外交部：盼菲方繼續同陸方共同維護南海和平穩定 18:402019/04/11 台灣保證法不保證台海安全 04:102019/04/12 我與美簽署兒少相關備忘錄 11:092019/04/13 外交部歡迎美羅德島州副州長麥丹尼來訪 11:092019/04/13 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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