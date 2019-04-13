第三屆印度春漾嘉年華首度移師桃園，在桃園舊火車站月台登場，有一連串的印度舞蹈、音樂表演。(蔡依珍攝)

第三屆印度春漾嘉年華首度移師桃園，在桃園舊火車站月台登場，有一連串的印度舞蹈、音樂表演。(蔡依珍攝)

服飾、美食等22個特色文化攤位，讓遊客一飽眼福和口福。(蔡依珍攝)

服飾、美食等22個特色文化攤位，讓遊客一飽眼福和口福。(蔡依珍攝)

服飾、美食等22個特色文化攤位，讓遊客一飽眼福和口福，市長鄭文燦也帶著夫人大啖印度美食。(蔡依珍攝)

第三屆印度春漾嘉年華首度移師桃園，在桃園舊火車站月台登場，一連串的印度舞蹈、音樂，還有服飾、美食等22個特色文化攤位，讓遊客一飽眼福和口福，印度台北協會會長史達仁笑讚猶如一場盛大的印度婚禮，桃園市長鄭文燦則說印度是全球最大民主國家，要促進更多交流，研議締結姊妹市。

印度春漾嘉年華過去曾在台北和新北舉辦，頗受國人好評，今年移師桃園，史達仁說，印度和台灣有許多相似之處，春漾嘉年華除有各式表演，也有試穿印度紗麗（Saree）、嘗試印度手繪（Henna）圖騰、認識印度瑜珈和旅遊等，猶如一場盛大的印度婚禮，讓他好像回到印度，唱歌、跳舞還忙著吃，參與的人都笑容滿面，他讚桃園是台灣的門戶，許多來台的印度人也將桃園視為第二個家，相信台灣一定也會喜歡印度。

「史達仁是最接地氣的大使！」市長鄭文燦笑說，史達仁不但爬玉山、單車環島、還參加大甲媽祖遶境和信眾吃大鍋飯，「比台灣人還台灣人！」外交部長吳釗燮更笑讚：「這樣的人選總統，應該很有希望！」

鄭文燦說，印度人口約13億人，是全世界最大的民主國家，應該要更多交流，並以科技業將IT產業類比為India及Taiwan，讚兩國在資訊科技發展的優異成果，他也提到目前有約200名印度學生在桃園留學，未來市府規畫與印度台北協會合作舉辦更多活動，並研議與印度各城市締結姊妹市，以促進彼此間的關係與發展。

(中時 )