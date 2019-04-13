美國總統川普先前表示，他對與南北韓舉行3方高峰會及川金三會都持開放態度，但問題仍在北韓，目前對其制裁仍不變；對於外界關注川金二人是否可「破鏡重圓」再次舉行高峰會，金正恩13日表示要華府要改變立場，他會靜待美方的決定，並給出期限「直到今年年底」。

綜合外電報導，2月底的川金二會，美朝雙方對於北韓棄核條件談不攏，雖然川普一再表示「我喜歡金正恩」，但雙方仍是不歡而散。當川普11日在華盛頓與南韓總統文在寅舉行高峰會談時表示，他不排除第三次川金會的可能，但不能急於一時，否則恐難取得良好成果；川普說，目前正在研擬與金正恩會談的可能性，期待會有好的事情發生。

根據北韓中央通信社（KCNA）報導，金正恩12日對最高人民會議演說時表示，河內峰會結果不禁令人質疑北韓根據戰略決策採取的動作是否正確，讓北韓對美國是否真心試圖改善兩國關係抱持謹慎態度。金正恩強調，美方在河內峰會提出「完全無法實現的計畫」，「並非真想和我們坐下來，面對面解決問題」。

另外，金正恩還說，他和川普的私人情誼仍不錯，但如果新峰會只是河內翻版，他對川金三會興趣缺缺。

(中時電子報)