台積電基金會與台南市勞工局連兩年合作，13日在勞工休閒育樂中心舉辦企業親子工作坊。台積電慈善基金會董事長張淑芬出席感謝政府支持企業推廣的理念，台南市長黃偉哲以市府在母親節前將辦多項孝道活動，回應企業發揚孝順精神。

現代人生活忙碌，如何在工作與家庭間取得平衡，是政府、企業與勞工需共同面對的問題，台積電慈善基金會推廣孝道多年，台南市勞工局則關心勞工的工作與休閒生活，兩單位合作第2次舉辦「台南市企業親子工作坊」，13日由基金會副執行長彭冠宇分享親子與親師之間的溝通經驗。

彭冠宇曾任職台積電與鴻海公司的主管，也擔任新竹市關埔國小的顧問，他在講座中引導親子互相對話，讓孩子認識父母工作面臨到的辛苦。

張淑芬對公部門出力支持企業推廣孝道理念表達感謝。黃偉哲表示，很多家人的相處時光，就是在客廳內各滑手機，失去互動，親子關係在日常生活中流失，贊同企業發揚孝道與親子關係。提到母親節將屆，台南市政府會舉辦多項活動，讓市民發覺孝順的重要。

(中時 )