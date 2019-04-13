「你是我的眼，我是你的耳」是陳宣亦（右）、吳紫瑄（左）的創作寫照，兩人對生命的樂觀態度感染現場眾人。（巫靜婷攝）

參觀展覽的民眾欣賞陳宣亦創作的「犀旺綻放希望」，並拍照留念。（巫靜婷攝）

吳紫瑄創作的「5號機器人登上月球」，剛硬中帶點奇幻童趣，十分吸睛。（巫靜婷攝）

曾經的大學室友，現在「你是我的眼，我是你的耳」，藝術家陳宣亦國二時因頭痛昏倒意外被診斷出患有腦瘤，造成她雙眼視力模糊；另位藝術家吳紫瑄則是嬰兒時期發高燒造成聽力障礙，兩人因緣際會下共同走向陶藝創作之路，13日在苗栗工藝園區舉辦「希望．超人創藝故事展」，傳播樂觀生命態度。

不為先天不足而氣餒，用心去過每一天，陳宣亦綽號「呱呱」，吳紫瑄綽號「紫紫」，這對無血緣關係的「呱紫」姊妹，相當珍惜身邊的人事物，用敏銳的觀察力和樂天知命的態度，創作出許多充滿童趣的陶藝作品，作品造型搶眼、附有生命力，讓人忘卻身心束縛擁抱童真與快樂。

「我看不到的她幫我看，她聽不到的我幫她聽」陳宣亦十分活潑開朗，分享抗病路程時不時開點小玩笑，讓人不過度沉浸悲傷氣氛，她說「痛苦會過去，美會留下來」，其中作品「犀旺綻放希望」結合犀牛與鳳梨的意象，和花、魚的「歡喜」是超現實奇幻角色。

吳紫瑄以姓氏諧音轉變成數字5再轉化為超人的「S」，她大多以超人為創作題材，希望能像超人一樣強壯，守護著夥伴與身邊每個人，作品題材較剛硬，其中在「5號機器人登上月球」不僅能看見代表創作者的數字5，上頭許多火柴更象徵點亮生命、用超人意志衝破困境。

苗栗工藝產業研發分館長張翠玲表示，對抗病魔與艱困生活的路上，陳宣亦與吳紫瑄相互扶持，用正向樂觀與積極為伴，兩人運用「組合」與「解構」鋪出歡樂又奇幻的陶藝之路，此次展出共40件作品，期望透過他們正向、樂觀的精神，吸引新生代創作者投入工藝行列，發展苗栗地區特色工藝。

(中時 )