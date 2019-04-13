日職火腿與羅德再次交手，台灣球迷期待陳冠宇和王柏融的「台灣對決」真實上演，更戲劇化的是陳冠宇選擇先敬遠火腿第四棒中田翔，在得點圈有人的情況下正面對決王柏融，最終王柏融打出深遠飛球遭羅德隊外野手接殺出局，這次對決陳冠宇先占上風。

火腿在第3局靠著串聯安打先攻得2分領先，陳冠宇就在第6局球隊落後的情況下登板中繼，雖一開始三振掉火腿的中島卓也，但被接下來的西川遥輝和大田泰示敲出安打，再因隊友守備失誤掉1分。三振掉近藤健介後輪到火腿第四棒中田翔，陳冠宇選擇敬遠，正面對決左打的王柏融。

王柏融上場後還忍不住對陳冠宇抿嘴一笑，稍稍點頭示意，看起來有些不好意思。2出局一、二壘有人的情況下，纏鬥4顆球後陳冠宇投出133公里的切球，王柏融打成中左外野方向高飛球，被外野手角中勝也掌握後接殺，陳冠宇順利解決王柏融，不過鏡頭拍到接殺後陳冠宇大吐一口氣的模樣，彷彿被這球嚇了一身冷汗。

王柏融今天擔任第五棒指定打擊，4打數無安打，吞下1次三振，連兩場合計6打數沒有表現，打擊率降至2成64。而陳冠宇此戰中繼2.1局，被擊出3支安打、送出2K，失1分但非自責分，目前防禦率仍是0。

而這場比賽在火腿先發洋投巴貝托（Johnny Barbato），及隊友適時安打串聯攻勢，以3比0贏得比賽。

(中時電子報)