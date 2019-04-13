台中市一家區域醫院爆發麻疹群聚感染，13日再新增3例本土麻疹個案，累計該群聚感染事件已有8人確診其中5位為該院護理人員，包括新增3例，台中市衛生局已要求該院落實員工發燒不上班以加強管控，目前已知接觸者達424位，將持續追蹤至4月30日。

這起麻疹群聚疫情源於一病患自中國返國發燒起疹子住院，唯抽血檢查未發現異常，病患出院後該病房護理師發病，再溯源追蹤其接觸者，訝然發現該病患再抽血已是陽性反應，之後陸續有5名護理師被傳染，衛生局也發現其中一名護理師是發燒還上班，有違感染管控；已要求該院落實員工發燒不上班，以扼止疫情再蔓延。

台中市衛生局長曾梓展指出，麻疹是高傳染力的疾病，衛生局及疾病管制署已於3月28日安排感控專家前往指導，該院已於4月8日針對40多歲護理師工作之病房暫停收治新病患，並已於4月3日起實施急診發燒動線管制，疑似麻疹病患先收置於隔離室問診，全院同仁如有發燒者也不得上班。

另外，該院至4月8日已完成1040位員工MMR（麻疹、腮腺炎、德國麻疹）疫苗接種，疾病管制署預期因全院員工快速接種疫苗，疫情將可控制在第二波，發生第三波傳染機率不高。

衛生局長曾梓展提醒，醫院工作人員應注意自身健康情形，發現具有「出疹」、「發燒」，及「咳嗽、流鼻水或結膜炎」等疑似麻疹症狀，應立即通報醫院感染管制室人員安排就醫隔離動線，以隔離病人爭取防治時效，避免疫情擴大。

(中時 )