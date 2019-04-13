憂鬱、心理問題不是只看大腦，更要看腸胃！科學期刊《Nature》近年來陸續刊出腸道好壞影響大腦的文章，不約而同地指出：憂鬱、焦慮、情緒障礙、壓力、自閉行為等大腦症狀，與「腸內菌失調」有關，且深受飲食影響。

元氣網報導，科學家發現好的腸內菌會透過5種方式調控大腦：

1協助製造大腦的神經傳導物質，是天然鎮定劑。

2降低氧化壓力，保護腦神經細胞。

3腸道發號施令，大量製造能放鬆、助眠的神經傳導物質。

4維持腸道屏障，避免黏膜滲漏使腸道細菌毒素干擾大腦。

5鍛鍊健康的免疫系統，避免腦神經過度發炎。

當腸內菌失調時，腸道給予大腦的這些保護機制將消失，使得神經傳導物質失調、氧化壓力過大、腦神經過度發炎等狀況，引起諸多大腦疾病。

「腸胃是第二個大腦」，只要顧好腸子與裡面的腸道菌，大腦的思考就會更清晰，改善腸躁症、憂鬱症、焦慮症、慢性疲勞等高盛行率的身心疾病；上班族、壓力大的人士也可以想改善疲勞、提升腦力，而維持好的腸道，總共有5種方法。

1增加膳食纖維攝，例如蔬果。

2少碰高糖食物

3減少動物性油脂。

4避免接觸化學添加物或環境毒物。

5多吃含益生菌的食物，像是無糖優格、泡菜、臭豆腐等，或是直接補充益生菌。

（摘自《終結腦疲勞！台大醫師的高效三力自癒法》/張立人著/商業周刊出版）

(中時電子報)