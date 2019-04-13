前幾天因為統派將舉辦遊行，引發社會爭論，部分民眾痛批台中市政府不應核准這樣的遊行，雖然最後主辦方取消了，但或許沒有太多人注意到，依照我國的現行法條，將出現某些政治主張的民眾，有權利組成政黨，但沒有權利上街遊行宣揚這些主張的怪現象。

我國原本的《人民團體法》第二條規定「人民團體之組織與活動，不得主張共產主義，或主張分裂國土。」，雖然實際上這樣的內容一直形同具文，其他小黨不論，民進黨早在1991年就有台獨黨綱。而在2011年修法時，本條條文也被正式刪除，可是在《集會遊行法》當中，至今第四條依然明定「集會遊行不得主張共產主義或分裂國土」。

所以這樣就出現了一個非常詭異的現象，依照2011年之後的現行法律，我們的政黨可以主張共產主義，也可以主張分裂國土(台獨)，就算把這些主張當做創黨的優先核心目標都沒問題，但是他們卻不能上街遊行宣傳自己黨的這項核心主張，但是卻又可以用其他各種方式宣傳，不管是網路、影片或書籍。

其實本來我們的《集會遊行法》第11條還規定，申請室外遊行時，如果「主張共產主義或分裂國土」政府將不予許可。但是在1998年的釋字445號中，大法官認為這樣是「使主管機關於許可集會、遊行以前，得就人民政治上之言論而為審查，與憲法保障表現自由之意旨有違」，於是2002年修法後的《集會遊行法》刪除了以此做為不許可遊行申請的規定，但是第四條遊行當中禁止主張共產主義或分裂國土的規定仍存在著。

還有一點值得深思的是，前幾天許多人口口聲聲要求台中市政府依法不該核准這種支持我們給共產黨統治的遊行，但不曉得這些人往後是否也會要求我們得政府，依法應該禁止各種主張台獨分裂中華民國國土的遊行呢？如果不會，是否意味著我們號稱是民主法治國家，但卻有一定數量的民眾，希望政府選擇性的執法呢？一個選擇性執法的國家，到底比較像民主法治國家，還是人治的威權獨裁國家？

(中時 )